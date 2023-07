A Milano il "Sentilabirinto"

Per tutti gli amanti delle piante e del giardinaggio, a Vimodrone, in via Pio La Torre 9, a due passi dalla città di Milano, è nato un nuovo Centro di Giardinaggio con la vendita di fiori, piante, attrezzi, prodotti per balconi, terrazzi e giardini, e tutto il necessario per i tuoi amici animali.

Il nuovo spazio per gli amanti del giardinaggio

A Vimodrone è stato inaugurato il nuovo centro per gli amanti del giardinaggio; questa nuova attività florovivaistica vanta di immensi spazi verdi dedicati alle colture di fiori e piante stagionali che fioriscono tutto l’anno.

Da pochi giorni è aperto un meraviglioso campo di girasoli, luogo instagrammabile che offre un'esperienza completa tra natura, prodotti a km 0 e attività per promuovere la creatività.

Con ben 35.000 semi e 11 varietà diverse, questo luogo promette di offrire un'esperienza indimenticabile per tutti i visitatori.

Immerso in un mare di girasoli maestosi, ogni angolo del campo è un'opportunità per scattare foto uniche e immergersi nella bellezza e concedersi un pò di relax.

Oltre a questo immenso campo di girasoli, propone alla clientela l’autoraccolta di fiori da taglio in queste varietà: Astro, Zinnia, Fiordaliso, Achillea, Statice e Bocca di leone. Si potrà quindi scegliere, raccogliere e creare il proprio mazzo di fiori oppure, se non ci si vuole sporcare le mani, il personale del campo sarà disponibile per aiutare a comporre un meraviglioso e unico bouquet di fiori. Il costo del bouquet sarà a peso.

In questi immensi spazi verdi sarà inoltre possibile gustare deliziosi picnic con prodotti provenienti da aziende agricole; l'azienda si dedica ogni giorno a promuovere l'agricoltura sostenibile e la valorizzazione dei prodotti del territorio.

Sarà possibile anche organizzare eventi, feste di compleanno, matrimoni, noleggiare barbecue e tanto altro che renderanno ancora più unico il proprio evento.

Steflor non si ferma qui! Freschissimi mirtilli che nascono nei campi come fossero immensi orti e raccolti uno ad uno, potranno essere acquistati in vaschette da 250gr.

E per i più piccoli? Bellissimi laboratori e attività didattiche nei campi per far vivere un'esperienza unica e indimenticabile ai più piccini. Promuovono attività didattiche con scolaresche e oratori che hanno lo scopo di avvicinare i bambini al verde e al rispetto della natura.

Costo entrata ai campi 3 euro gli adulti, bambini 0-3 anni e persone con disabilità entrata gratuita, bambini dai 3 ai 12 anni e over 75 il costo è di 1,50 euro.

Il campo sarà aperto al pubblico dal lunedì al giovedì dalle ore 16:00 alle 19:30 e venerdì, sabato e domenica dalle 10:00 alle 21:00, e si può prenotare in anticipo l’agripass dal sito web: agricoladellemeraviglie.steflor.it