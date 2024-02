Straordinarie: gli eventi in programma dal 19 al 25 febbraio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Fino al 17 marzo è aperta al pubblico, presso la Fabbrica del Vapore, la mostra Straordinarie, promossa da Terre des Hommes, in collaborazione con Fabbrica del Vapore e realizzata grazie al sostegno di Deloitte con il patrocinio di Fondazione Deloitte. Il progetto, curato da Renata Ferri con le fotografie di Ilaria Magliocchetti Lombi raccoglie 110 ritratti e voci di donne italiane provenienti da molteplici ambiti della società contemporanea. Professioniste che con il loro percorso testimoniano tanti modi diversi, e tutti possibili, di affermarsi e realizzare le proprie ambizioni nonostante e oltre pregiudizi e discriminazioni. La mostra è arricchita anche da un ampio palinsesto di incontri dedicati alle scuole e alla cittadinanza, talk con le donne ritratte, per approfondire i temi proposti dall’esposizione. Il palinsesto degli eventi dal 19 al 25 febbraio 2024 Fabbrica del Vapore – Via Giulio Cesare Procaccini 4, Milano 19.02.24 dalle 18.00 alle 19.00 Orfani di femminicidio Gli orfani di femminicidio sono bambini e bambine che hanno perso la madre per mano del padre, improvvisamente soli nel più crudele dei modi. All’interno del palinsesto della mostra “Straordinarie. Protagoniste del presente” Terre des Hommes affronta il tema e promuove il progetto Respiro, nato per garantire agli orfani i propri diritti e l’assistenza di cui hanno bisogno, affinché non siano considerati solo delle vittime collaterali. con: Elena Lattuada, Delegata del Sindaco per le pari opportunità di genere Giuseppe Del Monte, orfano di femminicidio Manuela Ulivi, Presidente Cadmi Roberta Lippi, giornalista e autrice. Ha realizzato per Terre des Hommes il podcast "Respiro. Storie di orfani di femminicidio" Modera: Jessica Chia, Corriere della Sera L’evento è realizzato all’interno del progetto Respiro è realizzato da IRENE ’95 Cooperativa Sociale in partenariato con: Az. Ospedaliera Giovanni XXIII di Bari, Centro Famiglie Catania, Cestrim, CISMAI, CIPM Sardegna, Consorzio CO.RE, Progetto Sirio, Save The Children, Terre des Hommes, Thamaia, Koinos, Sinapsi e selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. 20.02.24 dalle 18.30 alle 19.30 Era mia madre, era mio padre con: Alina Marazzi, regista Maria Grazia Calandrone, scrittrice Moira Ricci, fotografa Modera: Mario Calabresi, Direttore Chora Media 20 e 21-02-24 dalle 10.00 alle 19.00 Restart Collection - Ogni ferita si può ricucire, ogni storia può ricominciare Workshop di upcycling creativo con Ferrari Fashion School Gli studenti e le studentesse di Ferrari Fashion School realizzeranno degli abiti ispirati alla campagna indifesa di Terre des Hommes, per la protezione dei diritti delle bambine e delle ragazze. A conclusione del workshop il 21.02.24 alle 18.30 si terrà il talk Dagli abusi si può ripartire: storie di sostegno e speranza Introduce Paolo Ferrara, Direttore Generale Terre des Hommes Con: Ferrari Fashion School, tdb Stefania Bartoccetti, fondatrice di Telefono Donna Daniela Simonetti, giornalista, presidente dell’associazione Change the game Anna Agus, responsabile raccolta fondi individui Terre des Hommes Evento realizzato in collaborazione con Ferrari Fashion School, gruppo Plena Education, e grazie al supporto di Acne - A Deloitte Business 22.02.24 dalle 19.00 alle 20.00 Le donne per le donne Voci di donne che lavorano per altre donne, o hanno fatto da apripista per il superamento di stereotipi e pregiudizi che ostacolano la parità di genere. con: Adelaide Corbetta, Presidente The Circle Italia onlus, Giovanna Botteri, giornalista RAI (in collegamento) Valeria Valente, Senatrice della Repubblica Evento realizzato in collaborazione con Deloitte e Fondazione Deloitte | Main partner della mostra Straordinarie 23.02.24 dalle 18.00 alle 19.00 Guerre contemporanee Una riflessione sui conflitti che del nostro tempo e sul racconto della guerra vista da reporter donne. con: Francesca Mannocchi, giornalista e scrittrice Marta Serafini, giornalista Corriere della Sera Maria Cuffaro, giornalista RAI (in collegamento) modera Carlo Verdelli direttore OGGI L’ingresso agli eventi è gratuito ma i posti sono limitati. È necessario comunicare la propria partecipazione registrandosi ai singoli eventi sulla pagina dedicata del sito straordinarie.org Ogni ulteriore comunicazione riguardante modifiche, o aggiunte al palinsesto verrà comunicata sulla pagina del sito straordinarie.org