Superbonus, tra Milano e la Lombardia 10mila imprese a rischio

Lo stop immediato alla cessione dei crediti e allo sconto in fattura decretato dal governo in materia di Superbonus sta mettendo in allarme i costruttori. Tra Milano e la Lombardia sono circa 10mila le micro e piccole imprese che rischiano di subire le conseguenze peggiori, secondo quanto riportato in una nota diffusa da Cna Lombardia.

I dati del Centro Studi Sintesi di Cna Lombardia indicano che in Lombardia, in tema di Superbonus, al 31 gennaio risultano avviati oltre 58mila interventi edilizi. Alla stessa data il valore complessivo degli interventi ammessi ammonta a 11,4 miliardi di euro, mentre il valore dei lavori conclusi supera i 9 miliardi di euro. L’importo medio degli investimenti ammessi in detrazione in Lombardia è invece di 195 mila euro e a fine gennaio 2023, risultano completati lavori pari al 79,3% del valore totale degli investimenti ammessi in detrazione (contro una quota nazionale del 76,2%).

"Prendiamo atto che il decisore pubblico adduce sul tema dello stop alla cessione dei crediti considerazioni legate alla sostenibilità dei conti pubblici - ha sottolineato Giovanni Bozzini, Presidente Cna Lombardia -. Ci permettiamo però di precisare che le imprese che si trovano nella drammatica situazione di detenere crediti incagliati hanno reso un servizio e lo hanno fatto in ossequio alle normative vigenti. Sarebbe a questo punto ora di rilanciare senza indugi un grande progetto di incentivazione all’installazione del fotovoltaico sui tetti dei capannoni delle nostre micro e piccole imprese".