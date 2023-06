L'idea: la Regione garante dei crediti del superbonus con le sue società partecipate

La Regione Lombardia si faccia in qualche modo garante dei crediti fiscali del superbonus 110% ora bloccati. È il senso di una mozione presentata in consiglio regionale dal Movimento 5 Stelle, che verrà discussa martedì 6 giugno in aula. Lo stesso movimento, durante la campagna elettorale per le elezioni di febbraio, aveva avanzato la proposta che la Regione si facesse garante dei crediti 'incagliati', ottenendo all'epoca una blanda apertura dal governatore Attilio Fontana, poi rieletto.

La mozione chiede alla Regione di attivarsi presso il governo nazionale al fine di fa ripartire la cessione dei crediti riferiti al 2021, 2022 e 2023, anche intervenendo attraverso le partecipate statali (Poste italiane e Cassa depositi e prestiti). Ma chiede anche che sia attivato un tavolo di confronto regionale tra società pubbliche partecipate dalla Regione, istituzioni finanziarie e grandi imprese edili, per individuare le modalità d'acquisto dei crediti (sia pregressi sia riferiti ai cantieri già in corso).

"La Lombardia, la locomotiva d’Italia, non può trascurare le richieste delle associazioni di categoria e degli operatori del settore, finalizzate alla piena riattivazione del meccanismo di cessione dei crediti nonché di semplificazione delle modalità di accesso ed erogazione del superbonus", commenta il capogruppo dei 5 Stelle Nicola Di Marco: "Gli esodati del superbonus 110% hanno visto bloccati i propri crediti fiscali. Il governo aveva promesso rapide soluzioni. Sono passati mesi e ancora niente è stato fatto. Motivo per cui, attraverso questa mozione, chiediamo a Regione Lombardia di intervenire".