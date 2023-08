Tutti i supermercati aperti a Milano a Ferragosto

Quali supermercati di Milano saranno aperti a Ferragosto? Se qualcuno avesse dimenticato un ingrediente fondamentale per la grigliata del 15 agosto potrebbe essere costretto a fare un salto al supermercato. Non sarà un'impresa facile, ma molte catene resteranno aperte anche nella giornata "più calda dell'anno", seppure con orari diversi dal solito. Il consiglio, comunque, è quello di controllare le pagine web dei singoli supermercati o eventualmente telefonare per essere certi. Di seguito qualche informazione utile per Milano e hinterland.

Esselunga

Tutti i punti vendita della catena saranno aperti, ma con orario ridotto. I punti vendita, infatti, faranno mezza giornata di apertura: dalle 8 alle 14.

Carrefour

Alcuni supermercati dell'insegna francese saranno aperti, altri chiusi. L'azienda suggerisce di chiamare il punto vendita per conoscere gli orari.

Conad

Apertura a singhiozzo anche per i supermercati Conad, gestiti da singole cooperative indipendenti. Sicuramente sarà chiuso il Conad di Rescaldina e la relativa galleria commerciale. Consigliata in questo caso una chiamata in negozio.

Md

Parte dei supermercati del gruppo resterà chiuso, altri osserveranno orari particolari come dalle 9 alle 13 o dalle 15 alle 20. Anche in questo caso è consigliato fare una telefonata.

Il Gigante

Anche i supermercati de Il Gigante saranno aperti a macchia di leopardo. Sul portale della catena è scritto nero su bianco che resteranno chiusi quelli di Cinisello Balsamo, Melegnano, Milano Lorenteggio, Paderno Dugnano, Rho, Sesto San Giovanni (via Monti e via Marx).

Iper

Iper terrà aperti gran parte dei suoi punti vendita, ma osserverà orari speciali. Arese: 8:30-22; Busnago 9-21; Magenta 8:30-22, Milano Portello 7.30-21:30; Rozzano: 8:30-21; Vittuone 8:30-20.

Tigros

I punti vendita milanesi della catena saranno aperti ma con orario ridotto. In alcuni casi 7.30-13, altri dalle 8 alle 13.

Lidl

Anche i supermercati Lidl resteranno aperti, ma con orari leggermente differenti dal solito. Alcuni solo la mattina, dalle 8 alle 13, altri fino alle 20.

Aperture a macchia di leopardo anche in questo caso. Alcuni negozi resteranno chiusi, altri saranno aperti solo tra le 9 e le 14.

Unes

Gran parte dei supermercati sarà aperta con orario ridotto (8-13.30), ma alcuni chiuderanno. Sul sito si possono verificare le aperture.