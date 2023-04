Tutti i supermercati aperti a Milano a Pasqua e Pasquetta

Quali supermercati di Milano saranno aperti a Pasqua e Pasquetta? Se qualcuno avesse dimenticato un ingrediente fondamentale per il pranzo di domenica (o per la grigliata di Pasquetta) potrebbe essere costretto a fare un salto al supermercato. Non sarà un'impresa facile, ma molte catene resteranno aperte anche nelle giornate di domenica 9 e lunedì 10 aprile, seppure con orari diversi dal solito. Il consiglio, comunque, è quello di controllare le pagine web dei singoli supermercati o eventualmente telefonare per essere certi. Di seguito qualche informazione utile per Milano e hinterland.

Esselunga

Tutti i punti vendita della catena resteranno chiusi nella giornata di Pasqua (quando scadrà il catalogo), ma riapriranno con orario ridotto nella giornata di Pasquetta (dalle 8 alle 20).

Carrefour

I punti vendita della catena francese saranno aperti a Pasquetta mentre a Pasqua saranno aperti solo alcuni esercizi commerciali (con orari ridotti). L'azienda suggerisce di chiamare il punto vendita per conoscere gli orari.

Conad

I supermercati Conad saranno chiusi a Pasqua, ma aperti a Pasquetta. La società invita a chiamare i punti vendita per conoscere gli orari.

Md

I supermercati del gruppo resteranno chiusi sia nella giornata di Pasqua che a Pasquetta.

Il Gigante

I punti vendita della catena resteranno aperti sia a Pasqua che a Pasquetta ma con orari ridotti.

Iper

I supermercati resteranno chiusi a Pasqua ma aperti a Pasquetta, alcuni con orario normale, altri con orari ridotto.

Tigros

I punti vendita della catena saranno chiusi a Pasqua mentre a Pasquetta saranno aperti dalle 8.30 alle 20.30.

Lidl

Lidl ha precisato che tutti i suoi punti vendita saranno chiusi a Pasqua mentre saranno aperti nella giornata di Pasquetta.

I market saranno aperti con orario ridotto a Pasquetta, ma chiusi a Pasqua.

Unes

I supermercati saranno chiusi a Pasqua ma nella giornata di Pasquetta potrebbero subire variazioni d'orario.