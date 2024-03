L'elenco di tutti i supermercati di Milano aperti a Pasqua e Pasquetta

Quali sono i supermercati di Milano aperti a Pasqua e Pasquetta? Se qualcuno avesse dimenticato un ingrediente fondamentale per il pranzo di domenica (o per la grigliata di Pasquetta) potrebbe essere costretto a fare un salto al supermercato. Non sarà un'impresa facile, ma molte catene resteranno aperte anche nelle giornate di domenica 31 e lunedì 1° aprile, seppur con orari diversi dal solito. Il consiglio, comunque, è quello di controllare le pagine web dei singoli supermercati o eventualmente telefonare per essere certi. Di seguito qualche informazione utile per Milano e hinterland.

Esselunga

Tutti i punti vendita della catena resteranno chiusi nella giornata di Pasqua, ma riapriranno con orario ridotto nella giornata di Pasquetta (dalle 8 alle 20).

Carrefour

I punti vendita della catena francese saranno aperti a Pasquetta mentre a Pasqua saranno aperti solo alcuni esercizi commerciali (con orari ridotti). L'azienda suggerisce di chiamare il punto vendita per conoscere gli orari.

Conad

Parte dei centri sono aperti la domenica di Pasqua e il lunedì dell’Angelo, ma con orari ridotti. Consigliato verificare per singolo punto vendita. Il Conad City di Viale Montenero a Milano ad esempio è aperto con orario normale dalle 9 alle 21 domenica mentre lunedì fa orario ridotto dalle 8 alle 13.

Il Gigante

I punti vendita della catena resteranno aperti sia a Pasqua che aLa maggior parte dei punti vendita a Pasqua saranno aperti dalle 8 alle 13. Alcuni, tuttavia, resteranno chiusi. Tra questi: Cinisello Balsamo, via Aquileia, Curtatone presso il Centro Commerciale I Quattro Venti a Mantova, Erbusco al Centro Commerciale Le Porte Franche di Viale Martiri della Libertà, Melegnano in via Giardino, Oggiona in via Volta, Sesto San Giovanni in via Monti e anche in via Marx, (è aperto invece in viale Marelli). Consigliato guardare il sito web. Pasquetta ma con orari ridotti.

Md

Tutti i punti vendita resteranno chiusi domenica 31 marzo, alcuni apriranno nella giornata di lunedì 1° aprile. Consigliato controllare sul sito.

Iper

I supermercati risultano chiusi domenica, ma aperti lunedì. Anche in questo caso è sempre bene controllare sul sito web di ciascun punto vendita.

Tigros

I punti vendita della catena saranno chiusi a Pasqua mentre a Pasquetta diversi saranno aperti dalle 8.30 alle 20.30. Anche in questo caso consigliato guardare il sito

Lidl

Lidl ha precisato che tutti i suoi punti vendita saranno chiusi a Pasqua mentre saranno aperti dalle 8 alle 20.30 nella giornata di Pasquetta.

I market saranno aperti con orario ridotto a Pasquetta, ma chiusi a Pasqua.

Unes

I supermercati saranno chiusi solo a Pasqua, a Pasquetta subiscono variazioni di orario.