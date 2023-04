L'azienda di noleggio bici che chiude e licenzia tutti

Serrande del negozio abbassate e dipendenti licenziati. È terminata così l'avventura italiana di Swapfiets, azienda olandese che offriva a Milano una sorta di noleggio a lungo termine di bici a pedalata assistita.

La notizia della chiusura è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Il motivo? Uno solo, la società non era riuscita "a sfondare", come si dice in gergo. È stata la stessa Swapfiets a metterlo nero su bianco attraverso una nota pubblicata sul sito: "La nostra missione di rendere le città più vivibili è incentrata sulla fornitura di soluzioni ciclistiche sostenibili e di alta qualità per i soci. Sfortunatamente, questa missione non è realizzabile in aree con una bassa domanda e pochi soci, poiché ciò significa che non siamo in grado di fornire un servizio epico in modo redditizio per la nostra attività".

Attività cessata e lettera di licenziamento per i dipendenti milanesi della società, ma i sindacati non ci stanno. "Stiamo provando ad avviare un confronto con la società per evitare la perdita di posti di lavoro e la cessazione di un servizio innovativo e che risponde alla esigenza di modificare in senso ambientale gli spostamenti nelle grandi aree urbane", ha spiegato Andrea Torti della Fiom di Milano. Secondo quanto appreso da MilanoToday sarebbero circa un migliaio gli utenti attivi della piattaforma, troppo pochi secondo la società. "Anziché chiudere si provi a investire con una adeguata campagna di marketing e, magari, a spostare lo store in una zona di maggior passaggio", ha continuato il sindacalista della Fiom di Milano.

Nella giornata di lunedì 17 aprile i lavoratori hanno manifestato davanti al negozio di via Lupetta (dietro al Duomo). "Si tratta di una prima mobilitazione per rivendicare l’avvio di una trattativa seria - spiegano i sindacati -. Chiediamo anche al Comune di Milano di intervenire per costruire un percorso che dia continuità al servizio di sharing mobility offerto da Swapfiets che risponde a una domanda dei cittadini e all’esigenza di ridurre il traffico in città".