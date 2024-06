Taffo arriva a Milano (e offre un aperitivo gratis tra le bare)

Cocktail gratis e gadget dissacranti. Tutto tra bare (aperte e vuote, ça va sans dire) e urne funerarie. Tutto per festeggiare l’apertura della prima agenzia funebre milanese di Taffo, impresa diventata famosa per ironizzare sulla morte sui social.

L’appuntamento è per venerdì 21 giugno quando Funeral Services - Milano aprirà le sue porte (e le sue casse) per accogliere in maniera unica chiunque vorrà prendere parte all’evento di inaugurazione, che si terrà dalle ore 18:30 presso la sede dell’agenzia, in via Tertulliano 29. n aperitivo per gustare un “ultimo drink”, gadget dissacranti e un’experience unica, in perfetto stile Taffo: un photo booth con sfondo logato e una bara allestita per ospitare chiunque voglia uno scatto all’insegna del black humor.

Dalla società spiegano che la nuova sede milanese “è connessa al magazzino centrale, per poter così avere sempre la disponibilità immediata dei vari articoli. Nella filiale è possibile visionare, dal vivo o , le immagini del catalogo e delle auto messe a disposizione dei clienti”.

L’espansione del brand in Lombardia è iniziata a gennaio 2023 quando la famiglia Taffo ha aperto la prima agenzia a Legnano. In poco più di un anno e mezzo la società ha “colonizzato” principalmente il varesotto, specie l’area tra Milano e Malpensa. Un’operazione mirata dato che all’apertura del primo store lombardo Alessandro Taffo aveva spiegato: “Legnano rappresenta un punto di partenza sul territorio per sviluppare la nostra attività, con una attenzione particolare verso il capoluogo milanese che ci interessa, ma al quale vogliamo avvicinarci con cautela”.