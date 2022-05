Basta reddito di cittadinanza e energia meno cara: le richieste degli imprenditori lombardi

Tagliare. È questa la parola che ha caratterizzato parte dell'assemblea 2022 di Assolombarda che si è svolta a Mind (l'ex area Expo) nella giornata di lunedì 30 maggio. E gli imprenditori hanno chiesto al governo di utilizzare la cesoia su diversi temi: il cuneo fiscale, i bonus e soprattutto il reddito di cittadinanza.

"Il nostro obiettivo è creare lavoro. Esperimenti come il reddito di cittadinanza, che finora ci è costato oltre 30 miliardi di euro, non può essere considerato uno strumento di politica industriale. In questa veste ha chiaramente dimostrato di aver fallito", ha detto Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, nel suo discorso all'assemblea 2022. Anzi, ha aggiunto Spada, "ha doppiamente fallito. In primo luogo, i navigator si sono rivelati del tutto inefficaci nel trovare lavoro ai percettori e poi il reddito di cittadinanza rischia di essere un forte incentivo al lavoro in nero".

Il tema è stato affrontato anche dal leader di Confindustria Carlo Bonomi: "Dobbiamo pagare di più e valorizzare i giovani, abbiamo le nostre colpe. Ma abbiamo un competitor quando assumiamo: il reddito di cittadinanza". Secondo Bonomi la misura voluta dal primo governo Conte è diseducativa: "Credo che ci sia un messaggio diseducativo, quello di uno Stato che dice a migliaia di giovani: 'stai a casa non mi servi'. Questo Paese ha invece un disperato bisogno di quei giovani". Secondo il presidente di Confindustria l'Italia deve lavorare sulla politica dei redditi: "C'è sicuramente una fascia di italiani che sta soffrendo molto, quelli a basso reddito, noi stimiamo quelli sotto i 35 mila euro, comprendendo quindi anche i pensionati".

Reddito di cittadinanza ma non solo. Imprenditori e industriali vogliono tagliare il cuneo fiscale e mettere fine alla politica dei bonus. "Abbiamo proposto in Italia il taglio del cuneo fiscale con un intervento choc da 16 miliardi, questo consentirebbe di mettere in tasca 1.223 euro agli italiani che hanno un reddito di 35mila euro, per tutta la vita lavorativa", ha poi detto Bonomi. "Sono stupito che di fronte a una proposta del genere Confindustria ancora oggi non ha avuto risposta dopo quasi 3 mesi", ha aggiunto il presidente di Confindustria. Invece, "dal bonus degli 80 euro in poi, i partiti hanno fatto una scelta ben precisa: nessuna riforma strutturale e quindi abbiamo un welfare sbilanciato, che dovremmo difendere dato che è un modello che ci invidiano tutti", ha detto Bonomi. I partiti, ha aggiunto il leader degli industriali, "hanno invece detto sì a una pioggia di bonus a tempo. Decine e decine di bonus, i più svariati, ma con la caratteristica di essere facili da individuare per gli elettori".

Fontana: "Il reddito di cittadinanza non è la risposta ai problemi"

Sul caso del reddito di cittadinanza è intervenuto anche il governatore della Lombardia, Attilio Fontana. Il presidente, interpellato a margine dell'evento dai giornalisti sul tema del 'mismatch' tra domanda e offerta di lavoro e disoccupazione giovanile, ha citato la misura ‘Formare per assumere’ - approvata a giugno 2021 – che permette alle imprese di colmare il gap di profili e competenze in fase di assunzione attraverso il finanziamento di percorsi formativi abbinati ad incentivi occupazionali.

"Le aziende non riescono a trovare lavoratori? La Lombardia con la misura ‘Formare per assumere’ in pochi mesi è riuscita dare il posto di lavoro a 6mila persone, il 54% donne - ha detto Fontana -. In contrapposizione c’è il reddito di cittadinanza, la misura del governo che ha creato la difficile situazione attuale. Penso che per risolvere il problema della disoccupazione giovanile bisogna integrare alcune filiere, aumentare la formazione, fare in modo che ci sia un rapporto più diretto tra formazione e lavoro - ha continuato il presidente -, Poi per il resto bisogna sicuramente investire ancora tanto in digitalizzazione, innovazione ricerca". Fontana ha sottolineato poi che "si stanno facendo passi da gigante. E siamo comunque la regione più attrattiva a livello italiano in una delle aree più attrattive a livello europeo".