Il comune di Milano diventerà l'unico proprietario del Teatro Dal Verme

Il Teatro Dal Verme di Milano diventerà di proprietà di Palazzo Marino. Il Comune, proprietario del 50 per cento del teatro, per quasi 17 milioni di euro, acquisirà il restante 50 per cento della proprietà della struttura che attualmente appartiene alla Città Metropolitana.

La cifra della spesa è stata approvata lo scorso 13 dicembre tramite determina dirigenziale che ha fissato al 22 dicembre la data della stipula della compravendita.

La Città Metropolitana, non avendo per legge più competenze nell'ambito culturale, ha deciso di alienare la propria quota del teatro, sede di concerti, eventi culturali e politici, gestito dal 2001, anno della riapertura, dalla Fondazione Pomeriggi Musicali.

"Per tale motivazione", si legge nella determina, "Città Metropolitana di Milano ha assunto la decisione di alienare la sua quota del 50% del Teatro dal Verme al Comune di Milano, anche con la finalità, non secondaria, di acquisire importanti risorse finanziarie per i compiti istituzionali attribuiti (in particolare edilizia scolastica superiore e viabilità stradale ex provinciale) che richiedono consistenti investimenti".