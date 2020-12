Idrogeno per i nuovi treni: A2A e Fnm si accordano per la produzione di energia

A2A e FNM si accordano per produrre e fornire idrogeno verde, derivato da fonti rinnovabili e dal recupero di materia, per alimentare i nuovi treni in procinto di prendere servizio anzitutto sulla linea Brescia-Iseo-Edolo, annunciati da Ferrovie Nord il 26 novembre, che sostituiranno i treni a diesel attualmente in funzione. Il piano prevede di dar vita, nel Sebino e in Valcamonica, alla prima "Hydrogen Valley" italiana, dotandola, a partire dal 2023, di una flotta di treni a idrogeno.

Il progetto ha anche l'obiettvo di realizzare centrali per la produzione di idrogeno. La collaborazione fra queste due aziende, la loro esperienza e la presenza nel territorio della Valcamonica garantiranno un’ulteriore accelerazione per il progetto di mobilità a impatto zero alimentata ad idrogeno, consentendone la realizzazione in tempi brevi.

Trenord comprerà sei elettrotreni a idrogeno

"I treni a idrogeno - spiega l’amministratore delegato di Trenord, Marco Piuri - proiettano Trenord nel cuore del futuro. Con FNM che nel ruolo di Rosco sostiene l’investimento, iniziamo oggi un viaggio green sapendo che molti in Italia e in Europa ci seguiranno. Quello che sta avvenendo in Lombardia non ha precedenti nella storia della ferrovia: i 176 treni nuovi acquistati da Regione e Ferrovie Nord stanno progressivamente entrando in servizio; ora i treni a idrogeno spingono l’innovazione ancora oltre, fino a questo progetto di decarbonizzazione del trasporto".

Il Consiglio di Amministrazione di FNM ha deliberato l’acquisto di 6 elettrotreni alimentati a idrogeno, con l’opzione per la fornitura di altri 8. L’investimento è stato preliminarmente stimato in oltre 160 milioni. I primi di questi convogli, prodotti da Alstom, saranno consegnati entro il 2023 e saranno affidati, tramite locazione, a Trenord. I vecchi convogli diesel che saranno inizialmente sostituiti sono in servizio dai primi anni ’90 (tipologia: Aln 668).

Come funzionano i nuovi treni a idrogeno a emissioni 0?

In Europa Alstom ha già dato prova dell’affidabilità dei suoi sistemi di trazione a emissioni 0. In Germania il treno iLint, il primo treno a idrogeno al mondo, da settembre 2018 ha percorso ~250.000 km in servizio passeggeri su una tratta in Bassa Sassonia. I nuovi treni alimentati ad idrogeno che FNM ha deciso di acquistare sono sviluppati sulla base della piattaforma Alstom Coradia Stream e sono in larga misura identici ai treni Donizetti già in uso a Trenord. Ciò consente di ridurre i tempi di consegna e conseguire possibili sinergie in ambito manutentivo.

"Il progetto H2iseO è un tassello importante di una strategia più ampia del Gruppo FNM - commenta il presidente di FNM Andrea Gibelli - che vuole rendersi protagonista dello sviluppo di una piattaforma integrata di servizi di mobilità, costruita secondo criteri di sostenibilità ambientale ed economica, che metta a sistema e crei nuove connessioni allo scopo di favorire il benessere dei cittadini e la produttività del territori. H2iseO è un progetto molto innovativo che mira alla creazione di un viaggio a zero impatto ambientale, attraverso la decarbonizzazione del trasporto e lo sviluppo di una filiera territoriale dell’idrogeno. È una iniziativa in grado di creare un alto valore aggiunto in termini ambientali, economici e sociali".