Tribunale dei Brevetti, Milano continua a volerlo. La decisione tra qualche mese

Anche l'ordine degli avvocati di Milano sostiene la candidatura di Milano come sede del tribunale dei brevetti, o meglio della sezione della divisione centrale, vacante da quando il Regno Unito è uscito dall'Unione europea. Secondo Antonino La Lumia, presidente dell'ordine, sono ora in discussione le competenze specifiche della sezione che potrebbe andare a Milano.

"Alcuni rappresentanti delle istituzioni - commenta La Lumia - in questi giorni hanno preso posizione sulla situazione, ancora transitoria". Secondo La Lumia, "per la centralità di Milano nella nuova giustizia della ripartenza, il tribunale unificato dei brevetti sarà decisivo e rappresenta un'occasione irrinunciabile".

Nei giorni scorsi Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, aveva scritto che "Milano è il luogo in cui nascono le idee, dove ricerca e sviluppo incontrano il saper fare. Per questa ragione, sarebbe una delusione se perdessimo l'opportunità di accogliere la sede del tribunale dei brevetti con alcune importanti competenze come chimica e farmaceutica. Senza contare che questo aprirebbe inevitabilmente una valutazione anche sul valore complessivo dell'investimento, che sarebbe in questo caso privato dalle ricadute dirette e dall'indotto".

Sala: "Bene tribunale ma con deleghe sostanziose"

Sulla questione aveva preso posizione anche il sindaco di Milano Beppe Sala: "La decisione deve essere presa a breve - aveva commentato - perché questo trasferimento arriverà a giugno. Non credo valga la pena di prenderlo a tutti i costi, dobbiamo avere una garanzia che si prenda qualcosa di sostanza, ma su questo stiamo lavorando''.