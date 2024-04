Tribunale dei brevetti a Milano, ratifica al Senato. Deciderà su moda e alimentari

Nuovo passo avanti per il Tribunale dei brevetti a Milano. Il Senato, martedì 30 aprile, ha approvato all'unanimità la ratifica dell'accordo tra la Repubblica italiana e il Tribunale unificato dei brevetti (Tub), la cui terza sezione staccata avrà sede nel capoluogo lombardo, mentre le altre due sono a Parigi e Monaco di Baviera. Si attende ora il voto alla Camera dei deputati.

L'ottenimento della sezione milanese è stato faticoso. In precedenza, per il Tub era stata prevista anche la sede di Londra, a cui però si è rinunciato perché nel frattempo il Regno Unito aveva abbandonato l'Unione europea. Non vi era alcun obbligo a ricreare una terza sede del tribunale, e anzi a un certo punto si era vicini a confermarne soltanto due. Il negoziato, però, è andato a buon fine.

Tuttavia non vi era automatismo nemmeno nel trasferimento delle competenze da Londra a Milano. E infatti la sede lombarda (in via San Barnaba), alla fine, ottiene circa il 10% di tutte le competenze del Tub. "L'arrivo a Milano di una sede del Tribunale, salutato con trombe e fanfare dal governo, è in realtà una sconfitta per il nostro Paese", ha dichiarato in aula del Senato Ivan Scalfarotto, parlamentare milanese di Italia Viva.

"Quello che sarebbe dovuto essere un passaggio semplice, lo spostamento da Londra a Milano della chimica-farmaceutica, ci ha fatto peerdere invece pezzi importantissimi. I farmaci da banco, che costituiscono il 90% dei farmaci, vanno a Parigi. Questa vicenda segna l'isolamento in Europa dell'Italia. Se ci accompagniamo all'Ungheria o alla Repubblica ceca anziché a quelli che contano, quando si tratta di prendere decisioni importanti, veniamo messi ai margini", ha concluso Scalfarotto.

Le competenze di Milano

Più nel dettaglio, resterà a Parigi la certificazione Spc (Supplementary protection certificate) dei farmaci, quella necessaria a prolungare i brevetti di base di uno specifico prodotto farmaceutico o fitosanitario. Proprio sui certificati Spc vengono prese circa il 90% delle decisioni del Tribunale dei brevetti europeo. Alla sede milanese, invece, competeranno decisioni su brevetti farmaceutici privi di Spc, biotech non farmaceutico, agricoltura, cibo e tabacco, sport, calzature, moda, arredo, igiene e altro. Metallurgia e chimica sono invece assegnati a Monaco di Baviera.