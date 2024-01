Caso Ferragni-Trudi, l'azienda si tira fuori: "Mai parlato di beneficenza"

L'azienda Trudi, che produce giocattoli e peluche, si è dichiarata "estranea a qualsiasi attività di beneficenza" legata direttamente o indirettamente a Chiara Ferragni. La comunicazione dell'azienda è arrivata mercoledì, dopo che si era diffusa la notizia che l'imprenditrice digitale è indagata anche per la vicenda della bambola Trudi con le sembianze di Ferragni, promossa nel 2019 per finanziare un'associazione che si occupa di cyberbullismo e omofobia.

Sempre secondo Trudi, "il packaging e la bambola stessa non hanno mai riportato alcuna comunicazione riferente ad azioni di beneficenza o altro". L'accordo, risalente al 2018, sarebbe stato perfezionato su richiesta di Tbs Crew, una delle società di Ferragni, soltanto per produrre la bambola.

La Tbs Crew, secondo le carte dell'inchiesta, aveva fatto sapere all'epoca che "i ricavi derivanti dalle vendite di tale bambola avvenute tramite l'eCommerce The Blonde Salad, al netto delle commissioni di vendita pagate da Tbs al provider esterno che gestiva la piattaforma eCommerce, sono stati donati all'associazione Stomp Out Bullying nel luglio 2019". Ma, quando i dubbi erano iniziati anche sulla bambola Trudi, la redazione di Zona Bianca (Rete4) aveva contattato la Ceo e founder di Stomp Out Bullying che aveva dichiarato: “Non sappiamo chi sia questa donna e non abbiamo mai ricevuto una donazione”. Una vicenda su cui, ora, Trudi si è chiamata fuori.

Ferragni è indagata per la questione del pandoro Balocco e, ora, per la bambola e le uova di Pasqua: tutte operazioni di beneficenza dichiarata, per le quali si sospetta che in realtà non sia stato realizzato quanto promesso ai consumatori. Intanto i legali di Ferragni si dicono certi dell'innocenza della loro assistita.