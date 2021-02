Milano: turismo internazionale tornerà a livelli pre Covid dal 2024

Sarà il 2024 l'anno in cui il turismo a Milano tornerà ai livelli pre Covid. Lo predice la ricerca "Your next Milano" presentata dal centro studi di Assolombarda e Milano&Partners, secondo cui nel 2020 sono stati appena due milioni e 200 mila gli arrivi nella città metropolitana: -73% rispetto al 2019. I passeggeri in arrivo o in partenza dagli aeroporti di Milano sono stati invece 13 milioni e 300 mila, rispetto agli oltre 49 milioni nel 2019.

Dati impietosi determinati ovviamente dal lockdown e dalle forti limitazioni negli spostamenti. Le prospettive dicono che il turismo dall'Italia tornerà ai livelli pre Covid nel 2022, mentre quello internazionale dovrà attendere il 2024. Tuttavia Milano si conferma città universitaria: crescono infatti del 5,6% le iscrizioni di studenti internazionali negli atenei milanesi per l’anno 2020/2021, pari a 5.400 studenti stranieri in più. La pandemia non arresta dunque il rapido processo di internazionalizzazione del polo universitario milanese degli ultimi anni, che già nel 2019 concentrava 14.600 studenti internazionali, con un’incidenza del 6,7% sul totale degli studenti iscritti.

Il futuro di Milano si gioca dunque su attrattività e inclusività, visti come asset strategici da adattare al nuovo contesto, verso imprese, capitali, govani, turisti.