I turisti stranieri stanno alla larga da Milano

Ci sono pochi turisti per le strade di Milano. Non è un'impressione, è quanto stanno fotografando gli albergatori all'ombra della Madonnina. L'allarme, più nel dettaglio, arriva dai membri di Atr Milano, l’associazione degli albergatori milanesi in seno a Confesercenti. Attraverso un comunicato gli imprenditori hanno fatto sapere che "gli attuali flussi dei turisti stranieri portano a Milano pernottamenti di massimo una notte". Insomma, si tratta di turisti di passaggio che poi proseguono il loro soggiorno "verso altre destinazioni, fuori regione". Proprio a Milano, fa notare l’associazione, "non sta avvenendo alcun ritorno dei turisti e nemmeno degli eventi che al massimo potranno avere luogo a settembre pur potendo ricominciare dal 1° luglio".

L'allarme è stato lanciato nella giornata di lunedì 28 giugno in concomitanza dell’apertura della stagione turistica lombarda, avvenuta nel corso di un evento all’hotel Tremezzo, sul lago di Como. "È assolutamente utile far sapere che la Lombardia è una destinazione sicura - ha commentato il presidente di Atr, Rocco Salamone - ma è necessario ribadirlo non solo per i turisti stranieri di prossimità, ma anche per il mondo degli eventi e del turismo business che ruota attorno a Milano, che oggi soffre oltre modo una ripartenza che non la riguarda. Probabilmente i turisti svizzeri e tedeschi non hanno bisogno di ricevere il via libera con un evento pubblico per passare il weekend sulle sponde lombarde, sarebbe ben più importante farlo sapere alle aziende organizzatrici di congressi e fiere per evitare che gli eventi più rilevanti decidano di migrare in location con meno restrizioni".

"Con il turismo di prossimità non si salva la stagione turistica, men che meno nelle grandi città - ha proseguito Salamone - quello a cui assistiamo oggi è sicuramente un aumento degli arrivi internazionali, dato che molti più voli atterrano a Milano, ma i pernottamenti ci raccontano un’altra storia: sempre più spesso i pochi turisti internazionali passano una notte a Milano e provincia per riposarsi dal lungo viaggio per poi proseguire verso altre destinazioni, fuori dalla Lombardia. Si parla tanto di fare sistema ma si è persa l’opportunità di far dialogare Milano col resto del territorio, promuovendo magari dei pacchetti comprensivi di pernottamento in città e scoperta dell’hinterland".