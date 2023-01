Boom di turisti a Milano: ecco da dove arrivano

Milano è tornata a essere una città amata dai turisti. Nel 2022 il numero di presenze all'ombra della Madonnina è stato solo del 10% inferiore al 2019 (anno record) a causa del disastroso primo trimestre, ma il trend è comunque in rapida ascesa. In breve: la parentesi buia del covid sembra acqua passata.

Ma da dove arrivano tutti questi turisti? L'11% sono statunitensi (circa 307mila persone), seguono francesi (9%, 248mila presenze) e tedeschi (200mila arrivi). Al quarto posto ci sono gli inglesi (187mila presenze) e successivamente gli spagnoli (147mila presenze). La risposta arriva dall'analisi sul turismo e sulle strutture ricettive realizzata dall’ufficio studi di Confcommercio Milano con la collaborazione delle associazioni aderenti di settore (Federalberghi, Rescasa) e l’elaborazione di dati da più fonti (Questura, Servizio sistema turistico della Città metropolitana di Milano, Tourism economics). Milano piace più agli statunitensi: nel 2022

Secondo la Confcommercio la piena ripresa con dati pre-covid arriverà nel 2024 quando risulterà a pieno regime anche il turismo economico e gli arrivi internazionali supereranno stabilmente i 5 milioni annui; le previsioni sono di un’ulteriore crescita, per gli arrivi internazionali, nel 2025 e 2026.

"Il turismo milanese sta crescendo rapidamente - afferma Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza -. Nel 2022 hanno pesato ancora alcune limitazioni, come ad esempio i collegamenti con la Cina e molte parti dell’Asia. Quest’anno, ma soprattutto nel 2024, le prospettive per il turismo si annunciano favorevoli ed ancora migliori sono le stime fino al 2026, l’anno delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Il nostro territorio è fortemente attrattivo in questo momento soprattutto per i paesi occidentali e d’Oltreoceano. Restano alcune incognite: da possibili nuove ricadute per il Covid alla perdurante sospensione dei voli diretti fra Russia ed Unione Europea che influisce su una quota qualitativamente significativa di turisti big-spender".