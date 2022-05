Perché il tetto del Duomo è sempre più affollato

È sempre più affollato il tetto del Duomo di Milano. Il merito è tutto dei turisti che, terminata la parentesi dell'emergenza covid, sono tornati a popolare strade e hotel di Milano. "I numeri in questo momento sono confortanti - ha spiegato il direttore generale della veneranda Fabbrica del Duomo, Fulvio Pravadelli, a margine della presentazione del progetto ‘Milan Cathedral: Remixed’ -. Il primo quadrimestre 2022 ha circa un 20% in meno rispetto al primo quadrimestre del 2019. Venivamo da momenti, nel 2020-21, in cui abbiamo toccato punte in cui facevamo 70-80% in meno, senza contare i periodi di chiusura totale".

Milano sta tornando a ospitare persone di tutto il mondo. Letteralmente. Nel mese di aprile - secondo i dati diffusi da palazzo Marino - sono arrivate all'ombra della Madonnina circa 590mila persone, un numero in linea con il 2019 quando i dati della Questura di Milano registravano 594mila ingressi nella metropoli lombarda. Il dato è frutto di una crescita inesorabile del turismo negli ultimi 12 mesi, che arriva a segnare un aumento di oltre il 500% su aprile 2021, quando gli arrivi erano stati poco meno di 100mila (95.004 per la precisione).

Bene anche i dati dell’area vasta (Città metropolitana e Provincia di Monza e Brianza): in aprile gli arrivi sono 789mila, rispetto ai 178.295 di aprile 2021 e agli 878.602 di aprile 2019.