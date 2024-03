Il Tribunale contro Uber Eats: "Non doveva lasciare a casa 4mila riders"

Uber Eats non avrebbe potuto 'disconnettere' dalla piattaforma i propri fattorini senza prima avviare con le organizzazioni sindacali le procedure di informativa e confronto. Per questo la condotta della società è stata antisindacale. Lo ha stabilito il Tribunale di Milano. La vertenza è parte del 'braccio di ferro' iniziato nel mese di giugno del 2023, quando Uber Eats decise di abbandonare il mercato italiano. "Ancora oggi - scrivono Nidil, Filt e Filcams-Cgil in una nota - l'azienda non ha ritenuto di avviare una trattativa con le organizzazioni sindacali su un progetto efficace e idoneo ad attenuare gli effetti sociali della sua decisione".

Secondo le tre sigle, "sono state accolte tutte le richieste del sindacato". In particolare, Uber Eats dovrà ora informare i sindacati sulle ragioni della decisione e consentire ai rider di accedere agli ammortizzatori sociali. "Ora è tempo che l'azienda, responsabilmente, si sieda a un tavolo e in forma trasparente fornisca reali risposte e concrete soluzioni alle migliaia di ciclo-fattorini che, da mesi, sono senza lavoro e senza reddito", commentano i sindacati.

Non è la prima volta che il Tribunale milanese si pronuncia in tal senso: lo aveva già fatto nel settembre del 2023, ritenendo illegittimi i licenziamenti. Nel 2020, invece, la società era finita in amministrazione giudiziaria proprio per il trattamento riservato ai riders. Il provvedimento era stato revocato l'anno successivo in virtù del percorso intrapreso da Uber Eats sulla tutela dei corrieri. Nel 2022, un anno prima di lasciare il mercato italiano, la 'fetta' di Uber Eats era di circa il 5% (dati Fipe), nettamente inferiore a quella dei concorrenti.