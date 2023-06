Uber eats chiude e licenzia: protestano i sindacati

Un'assemblea per protestare contro i licenziamenti. È quella che hanno organizzato i rider di Uber eats nella giornata di giovedì 29 giugno. La multinazionale, infatti, il prossimo 15 luglio chiuderà la sede italiana lasciando a casa più di 8.500 lavoratori.

"Non essendo inquadrati come lavoratori subordinati, nonostante le innumerevoli sentenze di diversi tribunali italiani ed europei, la legge rider e la direzione in cui si muovono anche le direttive europee, i rider non avranno alcun tipo di tutela sociale. A nulla è servita la richiesta di incontro mandata all'azienda, che nuovamente si è resa indisponibile ad alcun tipo dialogo. Rivendichiamo per tutti i rider di Uber l'applicazione della legge 223/1991 e che si apra una procedura di licenziamento collettivo. Il primo passo per noi sarà impugnare i licenziamenti", fa sapere il sindacato Slang Usb.

"Crediamo - aggiunge il sindacato - che, se Uber non si atterrà a questo impegno, il governo, la tegione Lombardia, il comune e la città metropolitana di Milano come istituzioni politiche si debbano far carico della tutela dei rider che abitano e lavorano nel loro territorio tramite una misura di sostegno al reddito, riconoscendo anche la parte di salario orario non percepita negli anni in quanto non inquadrati secondo il giusto Ccnl".