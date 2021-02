Udc, il 20 febbraio si parlerà di economia alla scuola online con l'ex ministro Giulio Tremonti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Il prossimo 20 Febbraio, dalle ore 9.30, si svolgerà come da programma la Terza Giornata di Formazione Politica Online dell’Udc Italia organizzata dai Giovani Udc. La Scuola, che ha registrato l’adesione di circa 300 giovani iscritti da tutta Italia e che si svolge in maniera totalmente telematica vista l’attuale emergenza Covid, affronterà questa volta temi economici con lo slogan “Next Generation EU”, chiaro riferimento all’indirizzo che è stato dato dall’Unione Europea al Recovery Plan da attuare nei vari Stati Membri e che l’Italia, nelle prime bozze, ha disatteso, destinando pochi fondi reali alle future generazioni. Ne parlerà l’ex Ministro dell’Economia Giulio Tremonti che, assieme a tanti altri ospiti di grande spessore, come il noto giornalista e scrittore Davide Giacalone ed i Docenti Universitari Alessandro Giovannini e Marco Boleo, si confronterà con i Giovani Udc sugli attuali temi economici. “Nella seconda giornata del 23 Gennaio – trasmette il Coordinatore Nazionale dei Giovani Udc, Gero Palermo – abbiamo parlato di amministrazione delle istituzioni, con l’illustre partecipazione dell’ex Ministro Rocco Buttiglione, che ci ha entusiasmato con le sue parole rispondendo alle nostre curiosità, e con diversi amministratori locali di tutta Italia. Questa volta il tema di riferimento è l’Economia. Abbiamo definito la terza giornata con lo slogan “Next Generation EU” proprio perché l’Unione Europea è stata più che chiara che questo programma deve coinvolgere in tutto e per tutto noi Giovani, argomento palesemente disatteso dal Governo Conte nelle bozze presentate. E siamo felici che a parlarci del Recovery Plan sia una figura di grande spessore quale l’ex Ministro all’Economia Giulio Tremonti. La giornata sarà arricchita anche dalla presenza dell’importante scrittore e giornalista Davide Giacalone, della Fondazione Luigi Einaudi, che ci racconterà l’Italia quinta potenza mondiale, dal Docente dell’Università di Siena Alessandro Giovannini, noto Economista, che ci spiegherà come le imposte siano da stimolo all’Economia. Interverrà anche il Professore Marco Boleo, della Fondazione Europa Popolare, che ci spiegherà l’Importanza del Mes e l’onorevole Angelo Alessandri di Grande Nord che ci parlerà di Economia Sostenibile. La giornata si concluderà come di consueto con il Dibattito tra i Giovani presenti proprio sul Recovery Plan, definendo idee e proposte che per noi ragazzi dovrebbero essere presenti nel Piano e che saranno inviate ai nostri Rappresentanti in Parlamento. Ne approfitto per ringraziare tutta la Direzione Nazionale dell’Udc Italia che ci ha permesso di dare vita a questa grande realtà formativa per tutti noi Giovani, siamo sempre più entusiasti delle attività formative svolte”. Tutte le informazioni sulla prossima giornata del 20 Febbraio sono consultabili sul nostro Blog Udc Giovani.

