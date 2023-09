L'Ai sta già rivoluzionando il lavoro a Milano (secondo Confcommercio)

L'intelligenza artificiale è già realtà per una buona parte delle aziende di Milano. È quanto emerge da un sondaggio elaborato dall’ufficio studi della Confcommercio di Milano; survey che ha interessato 505 imprese del terziario (per il 94% fino a 50 addetti, il 4% fino a 249, il 2% con più di 250 addetti) in prevalenza nei servizi alle imprese (22%) e nel commercio al dettaglio non alimentare (22%).

Interessanti i risultati. Il 28% delle imprese utilizza già strumenti di intelligenza artificiale (Ia) e il 54% ritiene nel complesso importante adottare soluzioni di intelligenza artificiale per il proprio business. L’utilizzo già in corso degli strumenti d’intelligenza artificiale (28%) riguarda soprattutto le attività di servizi alle imprese (58%). E il 54% del totale delle imprese (20% molto, 34% moderatamente) ritiene importante che l’Ia possa essere utile nello svolgimento dell’attività imprenditoriale.

Il 45% delle imprese usa l’IA per generare contenuti sul web, il 18% per analisi previsionali, il 16% per la pubblicità online, il 15% utilizza Chatbot (software che simulano una conversazione con un essere umano), il 6% usa l’intelligenza artificiale per campagne di email marketing. Secondo i risultati l'intelligenza artificiale aiuta nell’efficienza/velocità (45%), nel risparmio di tempo e di denaro (35%), ma anche nel miglioramento della qualità del lavoro (20%).

L'adozione di soluzione di intelligenza artificiale, tuttavia, è frenata da mancanza di competenze (51%), ma ci sono anche dubbi sull’affidabilità (30%). Le preoccupazioni etiche vengono indicate dal 27% delle imprese; la mancanza di tempo per implementare le soluzioni di Ia e i costi rispettivamente dal 21 e 19%. Il 48% delle imprese prevede di utilizzare strumenti di intelligenza artificiale, il 52% no. Il 55% li effettuerà (in particolare entro il 10% del fatturato per il 29%, dal 10 al 30% per il 17%). Il 45% non prevede di farne.