L'azienda che dà una seconda chance ai mobili di design (e al Pianeta)

Sinuose lampade Vico Magistretti adornavano e illuminavano l'ufficio di Silvio Berlusconi, l'uomo più ricco e potente d'Italia negli ultimi decenni. Magistretti è l'architetto milanese dal cui genio è nata l'iconica lampada Eclisse, disegnata per Artemide nel 1965. Un pezzo diventato iconico nel mondo. Basti pensare che è esposto nella collezione permanente del MoMa a NewYork e della Triennale di Milano. Capolavoro certificato dal più autorevole premio mondiale di design, il Compasso d'oro (foto in copertina). Oggetto d'arte oggi accessibile a tutti, anche grazie a progetti come quello di Deesup, start up nata a Milano con l'idea di "democratizzare il design" e dare all'arredo di lusso una seconda possibilità, allungando la vita dei prodotti con la vendita di seconda mano.

L'ADI Design Museum in piazza Compasso D'Oro 1 a Milano

Le indicazioni del Green deal europeo

Un modello d'imprenditoria che si lega in modo indissolubile alle necessità del pianeta Terra e che trova sponda nelle iniziative del Green deal europeo, il patto per l'ambiente. L'Unione Europea si è proposta infatti di ottenere la neutralità climatica entro il 2050. E per farlo, uno degli ingredienti base è quello della circolarità delle risorse energetiche e materiali. Anche l'arredo domestico deve fare la sua transizione green. Basti pensare che nella sola Europa ogni anno vengono buttate 10 milioni di tonnellate di mobili e oggetti di casa. Spostare l'asticella è possibile, specialmente se si tratta di arredo di alta qualità, attraverso iniziative come quella del riuso appunto. Ma non solo.

A spiegare meglio quali sono e quali saranno le nuove prospettive ci pensa Valentina Cerolini, che nel 2017 ha fondato Deesup insieme a Daniele Ena, coppia nella vita e nel lavoro. Bocconiani, lei con un Mba a Madrid, e un passato nel mondo bancario a Londra e in Groupon. Lui con una lunga esperienza in Eni. Valentina spalanca gli occhi, trattenendo a stento l'entusiasmo, quando parla della loro creatura, che oggi conta un team di otto persone e ha sede nel co-working Designtech, il centro che riunisce progettisti, disegnatori, ideatori nella rigenerata e ribattezzata Certosa District. Deesup nasce per un'esigenza personale e familiare: "Entrata in casa c'erano dei mobili belli ma non in linea, per cui abbiamo detto: 'vendiamoli'. Ma ai tempi, quando siamo partiti, al di là dei generalisti, Ebay per intenderci, non c'era un canale dove poter valorizzare dei pezzi. Quindi - racconta - è nato il guizzo, l'idea".

Il design sostenibile di seconda mano

Il progetto iniziale ha il semplice obiettivo di creare un "market place peer to peer", quindi una rete tra privati che vendono e comprano. "Gente che ha in casa qualcosa di bello, un bel mobile, ma che non vuole più e non sa come muoversi", spiega Cerolini. Tutto sul piano orizzontale. L'arrivo della pandemia porta un'evoluzione alla concezione originaria. "Ci siamo aperti ad accogliere modelli da esposizione. Oggi - dice la fondatrice - abbiamo 160 negozianti che lavorano con noi". Un nuovo modo che, al di là dei vantaggi in termini di catalogo, ha dato un ruolo alla start up nell'economia circolare: "Oltre alla democratizzazione del design, abbiamo capito che c'era tutto un aspetto importante legato alla sostenibilità".

E per cercare di entrarci nel modo giusto, sull'esempio del mondo della moda dove già da anni c'è una sensibilità sul tema della dismissione e del riciclo, "abbiamo lavorato con LifeGate, nostro socio, per fare un po' di apprendimento numerico: abbiamo dato vita al nostro primo white paper. E - continua Cerolini - ci siamo legati alla Ellen MacArthur Fundation per cercare di documentare tutto questo nel mondo dell'arredo che è un mondo tradizionale e quindi è più difficile avere dei parametri. Abbiamo fatto da apripista per l'innovazione di questo settore tradizionale". E in pochi anni i cambiamenti cominciano a vedersi, stando all'esperienza della start up meneghina: "Oggi il venditore, il produttore e il brand credono molto più nel second hand e vedono nel riuso un'opportunità. Anche per farsi conoscere. Cosa che qualche anno fa non esisteva. Stiamo vivendo un'evoluzione".

Designtech, il co-factory in via Polidoro da Caravaggio a Milano, sede di Deesup

Economia circolare vuol dire anche arredo di qualità

Insomma, oggi c'è una seconda chance per i capolavori d'uso quotidiano disegnati dai vari Magistretti, Gaetano Pesce, Cini Boeri, Renzo Frau, Enzo Mari e Achille e Pier Giacomo Castiglioni. Molti dei quali diventati pezzi storici esposti all'ADI Design Museum di Milano. È invece più complicato pensare a una sorte simile per mobili di qualità minore. Anche per questo, come indicato dall'Unione Europea, l'economia circolare fornirà prodotti di elevata qualità, funzionali, sicuri, efficienti ed economicamente accessibili.

Arredi pensati per durare più a lungo e concepiti per essere riutilizzati, riparati o sottoposti a procedimenti di riciclaggio di elevata qualità. Prodotti che possano ritrovare un loro posto nel mondo, anche finendo in Belgio dalla Sicilia. Come una poltrona vintage venduta da Deesup la cui proprietaria si è congedata da lei con questo messaggio: "È bello che questa poltrona possa avere una seconda vita con qualcuno perché è appartenuta alla scrivania di mio padre". L'arredo di casa diventa un po' parte di chi lo possiede e lo riporta alle persone della sua vita.

A una venditrice del marketplace, una lampada da tavolo Goffredo Reggiani - messa in vendita a 1.400 euro - ricorda ad esempio un gesto d'amore come quello del dono. "È un regalo di matrimonio di una mia zia, avevo la casa arredata in arte povera e quindi stonava con lo stile che avevo adottato. Fu riposta in magazzino fino a quando non l'ho scovata. E l'ho messa per anni in casa senza mai accenderla. Non nego che diverse persone mi hanno chiesto di acquistarla ma non mi sentivo ancora pronta a separarmene. Ora - le sue parole - vorrei condividerla con chi la saprà apprezzare e dedicarmi alla scelta di qualche altro gioiello d'acquistare".

Il futuro sarà la tracciabilità di mobili e accessori

E non è detto che il prossimo "gioiello", come lo chiama la venditrice che abbiamo incontrato, non sia un prodotto già progettato per essere green. Fino all'80 per cento dell'impatto ambientale è infatti determinato nella fase di progettazione ed è anche su quello che le aziende stanno lavorando. Un punto che include anche il tema della tracciabilità e sul quale la start up di Ena e Cerolini vuole dare un contributo, perché attualmente nel settore dell'arredo di design c'è ancora un gap. "Noi come idea - spiegano i fondatori - vorremmo poter colmare questo gap: essere noi questo strumento per monitorare la vita del prodotto".

Oggi l'arredo che esce dalla fabbrica si perde, perché il mercato si basa su una vendita principalmente indiretta. "Per tracciare il prodotto - rivela Cerolini - sarà necessario appoggiarsi alla tecnologia. Per questo stiamo studiando un modo che sia realisticamente adattabile al settore. E dal progetto pilota arrivare al mercato generale". Il futuro dell'arredo di lusso, oltre che più 'democratico' nei prezzi grazie al riuso, promette di essere sempre più in linea con le necessità della Terra e dei suoi abitanti. E Milano, da capitale del design italiano - e un po' mondiale, come dimostra il successo annuale del Salone del mobile - non dovrà farsi trovare impreparata.