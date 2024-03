Unicredit (con Prelios e Hines) compra gli scali Farini e San Cristoforo

Gli scali ferroviari Farini e San Cristoforo, a Milano, sono ufficialmente di Redeus Fund, il fondo d'investimento alternativo immobiliare chiuso, con Unicredit unico investitore, gestito da Prelios Sgr. Lo fa sapere una nota del gruppo Fs.

È stata infatti perfezionata la vendita, da parte di Fs Sistemi Urbani (società capofila del polo urbano del gruppo Fs), dei due scali ferroviari. L'importo della cessione è di 489,5 milioni di euro. Con il closing dell'operazione prosegue il programma di rigenerazione urbana dei sette scali ferroviari dismessi nel capoluogo lombardo, avviato nel 2017 con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma ''Scali Milano'' da parte di Gruppo FS Italiane, Comune di Milano e Regione Lombardia.

L'intesa è nata con l'obiettivo di riqualificare gli ex scali ferroviari Farini, Porta Romana, Porta Genova, Greco-Breda, Lambrate, Rogoredo e San Cristoforo in un'ottica di ricucitura urbana e destinare spazi verdi di aggregazione per la cittadinanza per oltre la metà della loro superficie complessiva.

Nel mese di dicembre del 2023, la cordata composta da Unicredit, Prelios e Hines ha vinto la gara indetta per l'acquisto dei due scali, battendo l'offerta di Coima. Il fondo Redeus, di nuova costituzione, vede in Unicredit l'unico investitore e garante del venditore, attraverso il rilascio di una propria garanzia bancaria. Le attività di sviluppo sono in capo a Hines, secondo piani di urbanizzazione che verranno concordati con il Comune di Milano.

Come saranno gli scali

Allo Scalo Farini, entro circa 7 anni, verrà sviluppata la nuova sede di Unicredit, che abbandonerà dunque la torre di piazza Aulenti. Ma non solo. Oltre al parco lineare, che occuperà circa il 65% dello spazio, sorgeranno la sede dell'Accademia di Brera (con un campus) e un quartiere di 1.800 alloggi in edilizia convenzionata, su alcuni dei quali il Comune di Milano avrà un diritto d'opzione. Infine troveranno posto anche scuole e strutture ricettive.

Lo Scalo San Cristoforo ospiterà prevalentemente un mix di verde e acqua, rinforzando il sistema ambientale del Parco Sud, e ospiterà una grande vasca di filtraggio balneabile in alcuni punti al centro dell'oasi naturalistica lineare. L'intero spazio verde (o meglio, verde-blu) a sud-ovest di Milano sarà in parte usufruibile dalle persone e in parte dedicato ai "non umani", e la vasca depurerà le acque recuperate dal sistema di fontanili caratteristico del Parco Agricolo Sud.