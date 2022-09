Il comune ha venduto tre terreni in zona Citylife a 590mila euro

Sono stati venduti a 590mila euro i tre terreni del comune tra viale Scarampo, via Paolo Uccello e via Madruzzo (zona Portello). Si tratta di lotti attualmente utilizzati come parcheggio e gravat da un vincolo di inedificabilità in superficie. Tradotto? Fuori terra non potrà essere costruito nessun edificio mentre è ammessa l'edificazione in sottosuolo. Tradotto? Potrebbero accogliere dei parcheggi sotterranei.

Le aree erano state messe a bando 30 giugno scorso e sono state aggiudicate provvisoriamente a Fiera Milano in attesa della ratifica dell’esito dell’asta. L'asta si è svolta nella mattinata di giovedì 15 settembre negli uffici dell'area patrimonio di via Larga. L'acquirente, unico partecipante, ha offerto rispettivamente per i tre lotti 260mila, 200mila e 130mila euro, con un rilancio di circa il 10% sulle basi d'asta (fissate a 230mila euro, 184mila euro e 120mila euro).

I tre lotti rientrano nell’accordo di programma “Progetto Portello”: due sono individuati nel piano dei servizi del comune come spazi per la sosta; la terza, come opera di urbanizzazione primaria, è destinata alla realizzazione di un percorso ciclopedonale di collegamento e di pubblico transito tra la via Madruzzo e la stazione metropolitana M5 Portello, che l'acquirente si impegna a realizzare.