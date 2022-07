Questa villa di Milano è stata venduta a più di 33 milioni di euro

Affare fatto. Villa del Platano, la residenza milanese di Santo Versace, fratello del compianto Gianni, è stata venduta al valore record, per il mercato residenziale, di 33,3 milioni di euro. A curare la trattativa con un fondo di private equity londinese, per ora rimasto misterioso, è stata Coldwell Banker Commercial.

Mistero fitto anche sul futuro della struttura, che - si legge in una nota del gruppo immobiliare - sarà oggetto di ulteriore valorizzazione con un progetto unico per l'Italia. La villa di Versace, costruita tra il 1953 e il 1954 su progetto degli architetti Carlo de Carli e Antonio Carminati, si trova in via dei Giardini, una delle strade più belle e prestigiose di Milano. I numeri dell'edificio sono "mostruosi": quattro piani con ascensore più il seminterrato, 442 metri quadri di giardino e 2.100 metri quadri di villa, di cui 1.500 commerciali. La villa vanta, tra l'altro, un terrazzo di 400 metri quadri.

Già nel 2012 il palazzo era stato messo in vendita a 49 milioni di euro, ma nel 2018 la palla era poi passata nelle mani di Codlwell Banker, che adesso ha portato a termine la vendita. "E stato un privilegio assistere Santo Versace in questa operazione di rilievo assoluto per il mercato milanese", ha commentato Giuseppe Rojo, Ceo di Cb Commercial. "Lavorare sulla conversione degli immobili - ha sottolineato in conclusione - è molto spesso un elemento strategico per massimizzarne il valore".