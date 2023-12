Il Bicocca Village cambia proprietà: comprato da Kryalos

Cambio di proprietà per il Bicocca Village, il centro commerciale al confine tra Milano e Sesto San Giovanni. Il maxi mall è stato acquisito dalla società immobiliare Kryalos attraverso il fondo Arcimboldo. L'importo della transazione, avvenuta nella giornata di mercoledì 6 dicembre, non è stato reso noto.

Il complesso immobiliare ha una superficie lorda complessiva di oltre 41mila metri quadri ed è affittato a 60 realtà commerciali, tra cui un Uri Cinemas e una palestra Virgin Acrive. Il fondo Arcimboldo, sottoscritto da fondi riconducibili a Hayfin Capital Management LLP, è stato costituito nel mese di giugno 2023 "nell’ottica dell’acquisizione e prevede l’investimento in immobili ad uso retail", si legge in una nota diramata dalla società.

“Questa acquisizione - ha affermato Paolo Bottelli, amministratore delegato di Kryalos - rappresenta un importante segnale per il mercato retail che sta registrando una ripresa delle transazioni rispetto agli anni precedenti, e una sfida importante per valorizzare ulteriormente un entertainment center con un lungo track record come il Bicocca Village, facendo leva sulle forti competenze maturate negli anni dal nostro team”.