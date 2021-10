Temi di estrema attualità e nomi di spicco alla ventunesima edizione di Forum Retail

E' iniziato oggi il Capitolo 2 di Forum Retail, l’evento di IKN Italy che rappresenta il più grande hub di networking tecnologico per la community del mondo del retail: oggi 27 e domani 28 ottobre, con, rispettivamente, un format digitale e ibrido, sono attesi circa 1500 partecipanti e oltre 200 Speaker. Giunto alle ventunesima edizione, Forum Retail rappresenta un’opportunità per approfondire i temi più attuali del periodo.

La Sessione dedicata al PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha aperto i lavori del 27 ottobre con l’Inspirational Speech “Next Generation Italia: il Piano per disegnare il futuro del Paese” che ha coinvolto: Francesco Timpano, Professore e Responsabile del Laboratorio Next Gen Eu dell'Università Cattolica di Milano, Silvia Cesarini, R&D Innovation Manager di Deloitte, e Vito Marraffa, Tax Partner – Deloitte.

I 46,3 miliardi destinati alla missione Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura (che salgono a 59 miliardi considerando anche i fondi della programmazione di bilancio) rappresentano la seconda voce di spesa, per oltre il 20% delle risorse complessive, e puntano a realizzare gli obiettivi della modernizzazione del Paese. Entro il 2026 l’Italia si pone come obiettivo di rendere le sue aziende digitali e di velocizzare inoltre la relazione fra imprenditoria e PA, come? Il confronto verterà su: quali progetti governativi per le imprese retail favoriranno la diffusione di servizi digitali semplici, inclusivi ed efficienti; quali tecnologie aiuteranno le imprese retail verso l’innovazione digitale; cosa manca alle imprese per essere digitali, quali strumenti dovranno implementare e quali fondi sono necessari.

Numerosi - e con relatori di rilievo – i dibattiti sulla Fashion Industry: oggi la presentazione del Case History “Glocal e-retail: il futuro dell’e-commerce moda secondo Zalando, tra supporto ai negozi fisici e sostenibilità” a cura di Riccardo Vola, General Manager Southern Europe (France, Italy, Spain) and Gift Cards Zalando. Domani 28 ottobre propone una Tavola Rotonda dedicata all’argomento alle ore 11,45. Dal titolo “Luxury Fashion- nuovi consumi tra digitalizzazione dell'industria e shopping experience cross-canale”, con la moderazione di Romano Cappellari, Professore di Marketing e Retailing Fondazione CUOA, Università di Padova, sarà una opportunità di confronto tra: Alessandro Varisco - CEO Twinset, e Andrea Scarano - Country Manager Italy Veepee.

Il tema della ristorazione e la sua ripresa è stato affrontato nella Tavola Rotonda di oggi: “Il rilancio della ristorazione italiana come araba fenice fra sostenibilità e digitalizzazione”. Armando Garosci, Direttore editoriale Largo Consumo, condurrà il dibattito tra: Vincenzo Ferrieri - President @ Unione Brand Ristorazione Italiana Founder Cioccolatitaliani, Bun Burger, Pizzeria Italiana Espressa, Danilo Gasparrini - Chief Executive Officer and C0-founder BUN, Tunde Pecsvari - Chief Executive Officer MATCHA, Matteo Pichi - Group CEO Poke House, Marta Volpi - Founder & CEO Bowls & More.

Il macrotema del rilancio del nostro Paese, tramite la leva food&leisure, sarà approfondito nella Main Conference del 28 ottobre, ore 10,35, nella Tavola Rotonda dal titolo “Food&Leisure per il rilancio Italia”. Nel dibattito vengono presi in considerazione: l’innovazione digitale e i formati esperienziali; le soluzioni per rilanciare lo shopping nel pdv, senza dover incorrere a licenziamenti collettivi; home restaurant, digitalizzazione, on the go, salute per definire quali sono i trend più attuali. Con la moderazione di Massimo Curcio – Associate Partner KPMG Italy, si confronteranno sul palco: Marina Fedrighelli - Country Manager Italy Beintoo, Claudio Baitelli - CEO & General Manager Alice Pizza, Alessandro Ravecca - Presidente Cibiamogroup e Federfranchising ITALIA.

La sostenibilità è uno dei temi più attuali che verranno trattati anche nel Capitolo 2 del Forum Retail: il 28 ottobre, alle ore 14,00, Antonio Cirillo, Responsabile Sales Retail&Services di TIM, presenterà insieme a Francesco Farinetti, CEO di GreenPea, il nuovo concept store multisensoriale in grado di proporre una cx sostenibile.