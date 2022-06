Versace vince in tribunale contro il comune di Milano: indennità da 751 mila euro

Il comune di Milano ha perso una causa in tribunale con la casa di moda Versace per il negozio in Galleria Vittorio Emanuele: è stato condannato a pagare più di 751 mila euro, ma ha fatto opposizione e presentato un ricorso al Tar. La vicenda risale ad anni fa, quando era ancora possibile cedere il ramo d'azienda per far subentrare un'altra insegna a quella che voleva lasciare il posto. Oggi, invece, ed è così dal 2019, le concessioni degli spazi in Galleria si effettuano solo con gara pubblica indetta dal comune.

Versace entrò in Galleria proprio grazie alla cessione di ramo d'azienda da parte di Bernasconi, storica insegna di argenteria che, dall'Ottagono, nel 2014 si trasferì in via Manzoni. Il prezzo della cessione fu di 15 milioni di euro. Per Bernasconi fu una scelta quasi obbligata, nel senso che, alla scadenza della concessione nel 2020, la nuova gara avrebbe fissato un canone insostenibile e quindi l'insegna avrebbe comunque dovuto trasferirsi. Tanto valeva farlo accettando l'offerta di Versace.

La gara milionaria

La griffe di alta moda chiese il rinnovo della concessione prima della scadenza del 2020, ma il comune fece comunque la gara. Vinse Dior per poco più di cinque milioni di euro all'anno di canone, contro una base d'asta di 951 mila euro, dopo ben 38 rilanci. Lo spazio fu conteso tra Dior, Yves Saint-Laurent e Hermes, con gli 'abbandoni' di Prada, Max Mara, Damiani e della stessa Versace.

Ma Versace non si è arresa e ha presentato un ricorso per ottenere una indennità in seguito al mancato rinnovo. La decisione del tribunale è stata già detta: decreto ingiuntivo al comune per pagare 751 mila euro. Palazzo Marino non ci sta, sostenendo che il tribunale ordinario non avrebbe titolo di occuparsi della materia e che il Tar, in passato, ha negato un'indennità a chi non si vede rinnovata la concessione.