70mila metri quadri e 210 negozi, ma all'anteprima di Merlata Bloom c'erano 2km di coda

Tra gli obiettivi di Merlata Bloom ce ne è uno ambizioso: arrivare a servire 3 milioni e 600mila clienti all'anno. In pratica il mall vuole calamitare ogni giorno quasi 9mila persone. Numeri importanti, ma nella mattinata di apertura per la stampa qualcosa è andato storto perché raggiungere l'ingresso del centro commerciale era pressoché impossibile.

La viabilità è completamente andata in tilt. Un lungo serpentone di auto ha iniziato a incolonnarsi in via Gallarate all'altezza dell'entrata principale del cimitero Musocco, praticamente 1,6 chilometri prima della traversa che porta a Merlata Bloom. Traffico paralizzato e interminabile, tanto che arrivati a circa un chilometro dall'ingresso abbiamo abbandonato la navetta e, insieme ad altri giornalisti, siamo entrati a piedi.

"Questa mattina è stato critico e l'avete notato tutti perché eravamo in attesa della presa in carico della strada da parte del comune di Milano. Appena abbiamo potuto aprirle la situazione si è subito snellita - ha risposto a MilanoToday Alessandro Ossena, shopping center manager della struttura -. La viabilità è coerente al permesso di costruire e ai flussi di questo centro commerciale. Il piano viabilistico è in grado di reggere le persone che devono entrare in questo centro. Cascina Merlata ha sempre previsto questo centro con queste caratteristiche. Ci sono tutti gli studi viabilisti che ne garantiscono la viabilità".

Gli ingressi sono tre. Per accedere alla struttura da Milano bisogna seguire per via Gallarate e imboccare una traversa poco prima di Pero: via Gottlieb Wilhelm Daimler. La strada - due carreggiate, una corsia per senso di marcia (attualmente) - è lunga poco meno di 800 metri e a lato sono presenti i passi carrai delle torri residenziali di Cascina Merlata. L'ingresso al mall è in fondo alla strada. Un altro ingresso è presente su via Pierpaolo Pasolini, un'altra delle strade residenziali di Cascina Merlata. Per chi arriva dall'hinterland, invece, è presente un peduncolo autostradale dedicato.

I parcheggi sono 3.700. Tutti interrati. Il Centro di Arese, un altro colosso con dimensioni pressoché simili (90mila metri quadri per 200 negozi)ha un posteggio con 10mila stalli, ma a lato della struttura ce ne sono altri 4mila. "Siamo un centro urbano, non uno stand-alone costruito lontano da tutto - ha puntualizzato Ossena incalzato da MilanoToday -. Siamo nella città di Milano. Se vogliamo tutti andare verso il futuro, e l'orientamento del comune di Milano è questo, se la città del futuro vuol dire meno carbon, meno auto, noi siamo allineati a questi parametri. Se avessimo realizzato un centro con 12mila posti auto avremmo realizzato quello che veniva costruito in passato. Crescere porta sempre un po' di sofferenza. Probabilmente avremo anche noi un po' di sofferenza ma riusciremo a crescere".

Un parcheggio decisamente più piccolo rispetto ad altri mall simili, ma c'è anche un altro fattore da considerare: questo quadrante di Milano è ancora un maxi cantiere. A Cascina Merlata continuano a spuntare torri residenziali (e ognuna si compone di almeno 15-20 piani). "Devi considerare il bacino di utenza di chi abita a cinque minuti a piedi dalla struttura commerciale, quelli sono i veri clienti - ha spiegato a MilanoToday un volto noto del marketing italiano che ha voluto rimanere anonimo -. Qui siamo all'interno di un nuovo quadrante di Milano, è un investimento sul futuro. Anche l'area ristoranti è così grande perché è stata pensata apposta per servire Cascina Merlata e quello che sarà Mind".

Attualmente il mall non è servito da una fermata propria dei mezzi pubblici ma entro il 2026 sarà costruita una stazione attraversata dai treni del passante ferroviario. La struttura, comunque, si può raggiungere con la combinazione metropolitana (fermata Molino Dorino) e bus navetta gratuito.