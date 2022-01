Viaggi in aereo a Linate e Malpensa ridotti del 50%

"In questi due anni abbiamo bruciato più di 200 milioni di euro di cassa". A parlare è Armando Brunini, amministratore delegato di Sea, la società partecipata dal Comune di Milano che gestisce gli aeroporti di Malpensa e Linate, illustrando in commissione consiliare l'andamento dell'esercizio 2021 e le previsioni per il 2022.

"Sea è entrata in questa crisi sana e solida. A fine 2019 era un'azienda che era cresciuta negli ultimi anni più della media, con un +6% di traffico nel periodo 2017-2019. Aveva un portafoglio clienti e rotte vasto: quasi 250 rotte, 85 compagnie aeree clienti, 35 milioni di passeggeri, personale superiore a 2.700 persone e una solida situazione patrimoniale e finanziaria, con ottimi risultati economici. Anche il debito, considerato il fatturato e la profittabilità dell'azienda, era assolutamente sostenibile, anzi basso rispetto alla media del settore", ha evidenziato Brunini.

Se nel 2019 l'utile netto dell'azienda era di 124 milioni, nel 2020 è stato di -129 milioni. "Per il 2021 ci aspettiamo un risultato ancora pesantemente negativo, ma meno negativo di quello del 2020, grazie in parte al recupero e in parte alle azioni di contenimento costi che abbiamo messo in campo", ha anticipato l'ad, in attesa che dei risultati definitivi dell'anno che si è appena concluso.

Quanto al debito, nel 2019 ammontava a 451 milioni, diventati 627 nel 2020 e per il 2021 la stima della società è di 675. A causa della pandemia si sono dimezzati anche gli investimenti, passati da 124 milioni nel 2019, metà dei quali in sviluppo, a 62 milioni nel 2020 e a 52 attesi per il 2021. "Oggi stiamo investendo praticamente solo sulla manutenzione ordinaria e straordinaria su cui ovviamente non lesiniamo perché è fondamentale mantenere le infrastrutture in ottimo funzionamento, anche per salvaguardare la sicurezza dei passeggeri e del personale", ha precisato l'ad di Sea. L'organico negli ultimi due anni è lievemente diminuito, passato da 2.723 unità nel 2019 a 2.644 del 2021.