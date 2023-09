Vini Valdobbiadene DOCG: una storia di terra, uomini e qualità

Un luogo eletto con uno scenario unico dove tutto è superiore e parla il linguaggio dell’eccellenza. Proprio qui hanno origine le esclusive bollicine di una realtà vinicola che per scelta produce unicamente Valdobbiadene DOCG all’interno delle celebri colline da cui nasce il Superiore di Cartizze. Un anfiteatro naturale che vanta una tradizione enologica secolare, un clima mite grazie alla protezione dai venti freddi del nord data dalle vicine montagne, e un terreno ricco di minerali. Elementi che lo hanno reso habitat ideale per l’uva Glera, che qui viene vendemmiata interamente a mano.

Tutto questo dà origine alle bollicine di Col Vetoraz, realtà vinicola che per scelta produce esclusivamente vini Valdobbiadene DOCG, unica azienda della denominazione situata sul punto più alto del Cartizze, a 400 metri.

Prosecco DOC e DOCG

Nel 2009, con la riorganizzazione delle denominazioni del Prosecco, il Ministro dell’Agricoltura ha classificato quest’area come Denominazione di Origine Controllata e Garantita (Prosecco Superiore DOCG), il più alto livello di qualità per i vini italiani, mentre la Denominazione di Origine Controllata (Prosecco D.O.C.) è stata estesa a ben nove province tra Veneto e Friuli.

Da quel momento il Prosecco non è più la vite con 800 anni di storia, ma il nome di un territorio esteso, dove la coltivazione della vite non è stata tramandata di generazione in generazione, dove la maggior parte della vendemmia viene effettuata non a mano ma con l’ausilio di macchinari e dove questa attività ha assunto una visione prettamente industriale. Tutto ciò ha portato a una situazione caotica, dove la semplice distinzione tra "Prosecco" (vino prodotto nei territori creati nel recente 2009) e "Prosecco Superiore" (vino prodotto sulle colline storiche di Valdobbiadene e Conegliano) non è sufficiente per trasmettere una precisa identità.

Una scelta coraggiosa, nel nome dell’identità territoriale

A partire dalla vendemmia 2017 Col Vetoraz ha fatto una scelta coraggiosa: rinunciare definitivamente al termine Prosecco, preferendogli "Valdobbiadene DOCG", definizione comunque prevista da disciplinare, ed applicandolo a tutti gli strumenti commerciali, packaging ed etichette, e a tutte le azioni di comunicazione.

“Noi produciamo ciò che siamo - affermano da Col Vetoraz - e in ogni calice dei nostri spumanti ci sono le nostre radici, quelle di una terra che ci ha visto nascere ed evolvere”. Un’azione a difesa di un’identità territoriale unica, costruita in anni di lavoro scrupoloso e appassionato, di ascolto e adattamento ai cicli naturali puntando all’eccellenza, che oggi è il fiore all’occhiello di questa realtà vinicola. Solo rispettando l’integrità originaria infatti si possono mantenere gli equilibri naturali, l’armonia e l’eleganza che sono la chiave della piacevolezza di questi spumanti.

Il vino, una storia di terra e uomini

La perfetta combinazione tra microclima e terreni di antica composizione calcareo-silicea, con marne e arenarie, ricca di scheletro, conferiscono a questi vini caratteristiche uniche. Al naso i profumi sono complessi e richiamano la pesca bianca, la pera, gli agrumi, accenni di mela, rosa, fiore d’acacia e il delicatissimo fiore della vite. Il gusto è elegante e ben bilanciato, con sentori di frutti molto freschi e morbidi sostenuti da un delicato e fine perlage.

La storia di un vino, soprattutto se di origine antica, è intimamente legata non solo alla terra ma anche agli uomini e alle donne che con esso sono cresciuti. Terra, clima, vino, tradizioni: in tutto questo sta il vero significato di "terroir". Nel corso dei secoli queste colline sono state aggraziate dal lavoro modellante dell'uomo, che ha saputo disegnare un paesaggio incantato. Da questa terra eletta, oggi Patrimonio UNESCO, hanno origine vini gentili, veri signori del benvenuto, e interpreti perfetti della natura intrinseca del Valdobbiadene DOCG.

La linea di spumanti Col Vetoraz, comprende sette referenze tutte nella medesima fascia qualitativa elevata: Valdobbiadene Docg Superiore di Cartizze, Valdobbiadene Docg Millesimato dry Coste di Mezzodì, Valdobbiadene Docg Extra Brut Ø, Valdobbiadene Docg Extra Dry Coste di Ponente, Valdobbiadene Docg Brut Coste di Levante, Valdobbiadene Docg Cuvée 5 extra brut e Valdobbiadene Docg Cuvée 13 extra dry.

