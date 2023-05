Tra qualità e natura, un viaggio alla scoperta del Valdobbiadene Docg

Il Pentagono d’oro del Cartizze rappresenta l’eccellenza vitivinicola in Italia. Grazie al particolare microclima e ad un terreno ricco di minerali si genera un'oasi naturale per la coltivazione di viti sane e rigogliose, regalando al vino caratteristiche uniche e di particolare pregio per il Bel Paese, un simbolo di assoluta eccellenza per l'enogastronomia del made in Italy, settore che da sempre è cultura e tradizione in tutto il mondo.

Sul Cartizze una lunga storia di famiglia

Ed è situata nel cuore della Docg Valdobbiadene la cantina Col Vetoraz, una speciale realtà che si trova a quasi 400 mt di altitudine, nel punto più alto dell’omonimo colle, parte delle celebri colline del Cartizze, da cui ha origine questo vino pregiato. É proprio qui che la famiglia Miotto si è insediata nel 1838, sviluppando fin dall’inizio la coltivazione della vite. Nel 1993 Francesco Miotto, discendente di questa famiglia, assieme all’agronomo Paolo De Bortoli e all’enologo Loris Dall’Acqua hanno dato vita all’attuale Col Vetoraz, un’azienda vitivinicola che ha saputo innovarsi e crescere, raggiungendo in appena 25 anni il vertice della produzione di Valdobbiadene Docg.

Grande rispetto per la tradizione, amore profondo per il territorio, estrema cura dei vigneti e una scrupolosa metodologia della filiera produttiva e della produzione delle grandi cuvée hanno consentito negli anni di ottenere vini di eccellenza e risultati lusinghieri ai più prestigiosi concorsi enologici nazionali ed internazionali.

Un metodo di lavoro che parte dal rispetto

"Seguire scrupolosamente un metodo che preservi l'integrità espressiva del frutto di partenza è l'unico modo per riuscire ad ottenere gli equilibri e le armonie naturali che la vite ci ha donato". Queste le parole di Loris Dall’Acqua, amministratore delegato ed enologo di Col Vetoraz, che fanno da motto per la filosofia che anima l’azienda di Santo Stefano di Valdobbiadene in provincia di Treviso. Una realtà che ogni anno segue il percorso segnato dalla Natura, nel pieno rispetto della perfezione di ogni acino del prestigioso spumante.

E a questo si unisce anche l'aspetto quantitativo: la scelta di avere grandi volumi di vinificazione per poter operare un’accurata selezione delle uve migliori dai pendii della fascia pedemontana, l’area più vocata alla coltivazione del Valdobbiadene Docg dove la vendemmia viene eseguita rigorosamente a mano. Una vendemmia che, a causa della estrema pendenza del terreno, viene definita 'eroica'.

La severa tecnica di trasformazione dell’uva a vino operata in Col Vetoraz, inoltre, utilizza il meglio della tecnologia così da non togliere né aggiungere nulla a quanto la natura sa già offrire attraverso il grappolo, in un circolo virtuoso che dalla Natura nasce e alla stessa ritorna.

Il valore dell’eccellenza

Da considerare anche i numeri da record, per un percorso che consente a Col Vetoraz di assestarsi ogni anno su oltre 2.300.000 kg di uva Docg vinificata, da cui viene selezionata una produzione annuale di 1.250.000 di bottiglie vendute. Il 20 per cento delle uve proviene dai vigneti di proprietà, la parte restante viene coltivata da 72 viticoltori di fiducia, scelti nel corso degli anni tra coloro che rispettano i criteri qualitativi della cantina e ai quali viene offerta una consulenza agronomica diretta.

Il risultato è una produzione di Valdobbiadene Docg di altissimo livello, che ha contribuito a rendere Col Vetoraz tra le più autorevoli realtà produttive e punto di riferimento dell'intera denominazione.

La produzione Valdobbiadene Docg, qualità garantita

L’assoluta garanzia d’eccellenza va dalla prima all’ultima bottiglia dell’annata: Valdobbiadene Docg Superiore di Cartizze, Valdobbiadene Docg Millesimato dry, Valdobbiadene Docg Extra Brut Ø, Valdobbiadene Docg Extra Dry, Valdobbiadene Docg Brut, Valdobbiadene Docg Cuvée 5 extra brut e Valdobbiadene Docg Cuvée 13 extra dry, rappresentano un’unica linea di produzione per vini spumanti posizionati tutti nella medesima fascia qualitativa elevata.

Per scoprirne di più, degustare ottimi vini in compagnia e vivere un'esperienza enogastronica unica immersi in natura