Commissariata Visibilia Editore, l’ex azienda della ministra Santanché

Il tribunale civile di Milano ha deciso di commissariare per “gravi irregolarità” di gestione Visibilia Editore, la società che edita Novella 2000 e che è stata di proprietà del ministro del Turismo Daniela Santanchè fino all’autunno 2022, finita in dissesto economico e quindi al centro di un complicato caso giudiziario per il quale lei è indagata provvisoriamente con l’accusa di falso in bilancio.

A chiedere la nomina di un amministratore giudiziario sono stati alcuni soci di minoranza della dell’azienda quotata a Milano al termine di un’ispezione giudiziaria ordinata dal giudice Amina Simonetti ed eseguita dalla commercialista Daniela Ortelli. Che aveva rilevato una serie di criticità anche e soprattutto durante la gestione di Luigi Reale Ruffino, l’imprenditore immobiliare che aveva acquisito fino al 70% dell’azienda, ma che si è poi suicidato lo scorso agosto per cause ancora ignote senza neanche tentare realmente il suo rilancio.

La Ortelli aveva scoperto durante l’ispezione che Visibilia Concessionaria, una società di proprietà della Santanchè e forte debitrice del gruppo Visibilia Editore (che comprende anche la controllata Visibilia Editrice), gestiva l’amministrazione e la tesoreria di quest’ultima in palese conflitto d’interesse. Aveva anche rilevato ulteriori problemi di bilancio.

Durante l’ultima udienza del 22 febbraio scorso era arrivata sul tavolo del giudice una proposta di Visibilia Concessionaria di iniettare 600 mila euro come aumento di capitale in Visibilia Editrice i per sostenerla e permetterle di uscire positivamente dalla fase di “composizione negoziata” dei suoi debiti nella quale è entrata da oltre un mese.

Ma il giudice ha ritenuto che questa mossa non avrebbe permesso una tutela adeguata dei soci di minoranza, capitanati dall’imprenditore Giuseppe Zeno, e quindi ha nominato come amministratore giudiziario l’avvocato Maurizio Irrera di Torino, che resterà in carica inizialmente per sei mesi e dovrà predisporre il piano di risanamento e il riassetto organizzativo. Di conseguenza è stato revocato il cda composto da Alberto Campagnoli, Giuseppe Vadalà, Maria Claudia Santaloja, Massimiliano Poppi e Cesare Meroni, nonché il collegio sindacale con i membri Nadia Bonelli, Federico Stricagnolo e Giorgio Mangiaracina.