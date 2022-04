Sono prenotabili le visite dermatologiche gratuite in piazza Missori

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Sono ancora disponibili posti per le visite dermatologiche gratuite in programma a Milano dal 3 all'8 maggio prossimo nell'ambito del tour “Per una pelle sana e protetta #ALSOLERESPONSABILMENTE” sostenuto da Rilastil e sviluppato insieme a Fondazione ANT per la prevenzione dei tumori della cute. Le visite si terranno sull'Ambulatorio Mobile ANT collocato in piazza Missori. Per info e prenotazioni sulla tappa di Milano è possibile chiamare il numero 349 6692160 operativo nei giorni feriali dalle ore 10 alle 13 (fino a esaurimento posti).