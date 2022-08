Wizz Air assume: come diventare hostess o steward e come candidarsi

Una "scrivania" tra le nuvole. Wizz Air, la compagnia low cost ungherese, sta assumendo donne e uomini per il suo equipaggio di bordo e per questo ha organizzato una serie di recruitment days. L'appuntamento per Milano, ha fatto sapere in una nota la società, è per il 12 agosto, ore 9, al Crowne Plaza nei pressi dell'aeroporto di Malpensa.

"Chi ha viaggiato a bordo di un aereo almeno una volta nella vita lo sa: quella degli assistenti di volo è una professione ricca di fascino. Wizz Air questo lo sa bene, ecco perché è alla continua ricerca di candidati allegri, energici e positivi che possano entrare a far parte della sua grande famiglia. E questo vale anche per l’Italia, dove Wizz Air oggi può contare sulla presenza di 7 basi stanziate sull’intera penisola e sulle isole maggiori", hanno annunciato dalla compagnia.

Per poter partecipare ai recruitment day è necessario iscriversi sul sito ufficiale di Wizz Air. Pochi i requisiti necessari per candidarsi come steward o hostess: essere maggiorenne, raggiungere i 2 metri e 10 con le braccia alzate stando sulle punte, essere diplomati, parlare fluentemente l'inglese, essere in grado di nuotare e non avere tatuaggi visibili con la divisa. Durante la giornata di selezioni ci saranno una presentazione dell'azienda, dei giochi di ruolo e di squadra e un colloquio personale con i candidati.