Würth Italia apre il primo store express a Milano e arriva a quota 200 negozi in Italia

Prosegue la strategia di ampliamento di Würth Italia che inaugura oggi il nuovo Würth Store Express in via Padova, nel cuore di Milano.

Lo store, l’ottavo nella zona di Milano e il primo in centro città, è il primo dei quattro negozi che apriranno nel capoluogo lombardo nel corso del 2022, in linea con il piano di sviluppo di Würth Italia, che vuole stabilire un contatto sempre più prossimo con i propri clienti per offrire un servizio completo e capillare sul territorio. Una strategia che ha portato Würth a raggiungere, con questo store, i 200 punti vendita nel territorio italiano.

Il nuovo punto vendita sarà facilmente raggiungibile a piedi, in bici, in monopattino o con i mezzi pubblici. All’interno sarà possibile trovare un assortimento di oltre 2.000 prodotti in pronta consegna tra quelli usati quotidianamente dai professionisti dell’artigianato. Il negozio consente inoltre di accedere all’intera gamma del catalogo Würth, con oltre 135.000 prodotti professionali, facendo pervenire la merce ai clienti direttamente su ordinazione.

Il Würth Store Express è un negozio che si basa sui concetti di prossimità e velocità d’acquisto, per offrire ai clienti un’ampia offerta di servizi innovativi, come il nuovo totem per gli acquisti self made e servizi come il Würth Locker - un distributore automatico all’esterno del negozio che permette ai clienti di ritirare la merce ordinata 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 -, l’Instant Delivery, che prevede la consegna in cantiere o in officina della merce ordinata in negozio in sole 4 ore, e il Clicca&Ritira, con cui ordinare i prodotti Würth tramite App e ritirarli in negozio in 1 ora.

L’apertura del primo Store Express a Milano contribuisce a rafforzare la presenza di Würth nel capoluogo lombardo, dove conta già sette negozi - tra cui il Würth Superstore di Pero - capaci di servire oltre 12.000 clienti ogni anno e di attrarne 2.000 nuovi, con un fatturato che, per gli store del milanese, è cresciuto del 25% rispetto al 2020.

“Da anni Würth è presente nel milanese e proprio a Cormano abbiamo aperto il nostro primo negozio Würth in Italia nel 1989. I nostri store sono sempre stati localizzati nelle zone industriali e produttive: oggi, con l’apertura del Würth Store Express in Via Padova, vogliamo avvicinarci ai nostri clienti in centro città, fornendo loro uno store innovativo, pensato per soddisfare tutte le richieste dei nostri clienti” – dichiara Roberto Paglierani, Responsabile Retail di Würth Italia. “L’apertura del nuovo Store Express si inserisce in una strategia di espansione nel territorio milanese, dove vediamo grande richiesta e potenzialità. Proprio gli store milanesi, da soli, pesano per il 15% di tutto il nostro fatturato in Lombardia. Numeri che testimoniano l’importanza di avere un presidio sempre più capillare, per rispondere alle esigenze dei circa 20.000 clienti attivi tra Milano e provincia che scelgono Würth per l’efficienza, la flessibilità e l’innovazione che può garantire”.