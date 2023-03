Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Il 22 marzo 2023 presso la Sala Alessi di Palazzo Marino, Piazza della Scala 2, Milano, dalle ore 10:30 alle ore 12:30 si svolgerà l’incontro pubblico “Esercitare la Pace – Memoria e attualità”, organizzato dal Comune di Milano, Milano è memoria e della Sezione Interprovinciale di Milano dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra APS. “Esercitare la Pace” è un ciclo di incontri della Sezione Interprovinciale di Milano dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra APS, per valorizzare la memoria delle vittime civili che, oggi, come ieri, soffrono le maggiori conseguenze dei conflitti e sollecitare l’impegno costante e proattivo a favore della non violenza e del dialogo. La pace, il suo raggiungimento e mantenimento, è frutto, anche, di azioni quotidiane, e proprio come qualsiasi altro diritto va esercitata. Verranno ricordate le ferite della Seconda Guerra Mondiale e di come la città di Milano le abbia superate ma non dimenticate; di come sia possibile la promozione della pace nella società globale attraverso le testimonianze delle vittime civili di guerra di oggi e dei figli delle vittime civili di guerra di ieri, nonché attraverso le buone pratiche per educare le nuove generazioni alla cultura della pace. I lavori avranno inizio alle ore 10.30 con i saluti di Gaia Romani - Assessora ai servizi civici e generali e Domenico Neri - Presidente ANVCG Sezione Interprovinciale di Milano. A seguire interverranno Michele Vigne - Presidente Nazionale ANVCG, Marco Cuzzi - Professore Storia contemporanea Università degli studi di Milano, membro del Panel Milano è memoria, Maria Culici - Insegnante ICS Pascoli Milano, Francesco Motta - Vice Presidente ANVCG Sezione Interprovinciale di Milano, Simone Zambelli - Direttore Fondazione Arché, Francesco Samorè - Consigliere ANVCG Sezione Interprovinciale di Milano, Sara Gorelli - Referente de L’Osservatorio ANVCG, Michele Corcio - Vice Presidente Nazionale e Coordinatore nazionale de L’Osservatorio ANVCG. Conduce e modera: Luca Gibillini - Gabinetto del Sindaco, responsabile relazioni istituzionali con la città, coordinatore Milano è memoria. Per informazioni: Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra APS Sezione Interprovinciale di Milano Via Andrea Costa, 1 Milano, tel. 02.86460682 cel. +39 3756958368 milano@anvcg.it Organizzato da: Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra APS Sezione Interprovinciale di Milano Comune di Milano Milano è memoria