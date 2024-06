Estate 2024: tai chi gratis al casello san cristoforo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Come ogni anno l’ASD Elicoides Taijistudio di Milano, organizza sessioni gratuite di Tai Chi Chuan nella natura urbana. Grazie alla collaborazione con l’associazione culturale Trillino Selvaggio e l’ATS Una rete per il Casello, gli incontri si svolgeranno nel giardino del Casello San Cristoforo, un angolo della vecchia Milano che era stato abbandonato e che sta tornando a nuova vita grazie alla rete di associazioni che ne ha promosso la riqualificazione. Gli incontri sono aperti agli appassionati, ai curiosi e ai coraggiosi che abbiano voglia di sperimentare, osservare, imitare la pratica delle basi del Tai Chi Chuan. In alcuni giorni, dopo la pratica, ci si può godere una serata in questo luogo particolare, grazie alle proposte organizzate per l’estate. Date: si parte lunedì 3 giugno e si prosegue ogni lunedì, giovedì e sabato, fino a fine luglio 2024. Orari: ogni lunedì e giovedì alle ore 19 - ogni sabato alle ore 11 Indirizzo: Casello San Cristoforo, via San Cristoforo 2, Milano (accanto all’ultimo passaggio a livello) La partecipazione è libera e non è richiesta la prenotazione. La pratica è adatta a tutti, anche ai non esperti. Elicoides nasce nel 2005 ed è specializzata nella ricerca e nella diffusione dei principi e della pratica del Tai Chi Chuan, antica arte marziale cinese al servizio della salute, il cui obiettivo è l’attivazione e l’incremento dell’energia primaria che risiede dentro ognuno di noi. Negli anni, l’attività dell’associazione si è focalizzata sulla ricerca e la diffusione di un nuovo linguaggio nella pratica del Tai Chi per rendere un’esperienza orientale più facilmente fruibile a un pubblico occidentale. Questo ha portato alla creazione un Metodo Elicoides, avvallato dai maestri cinesi, che è una sintesi tra l’antico sapere orientale e le moderne conoscenze occidentali di biomeccanica e di biomedicina.