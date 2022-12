1.000 euro contro il carovita per i dipendenti Matt

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Il premio rappresenta un contributo aggiuntivo rispetto ai premi di risultato che verranno riconosciuti a fronte del raggiungimento degli obbiettivi dell’anno ed è stato stanziato per ringraziare tutti i dipendenti per il contributo dato alle performance aziendali e per testimoniare la vicinanza dell’azienda alle famiglie in un periodo particolarmente gravoso e caratterizzato da un eccezionale incremento del costo della vita. A&D fa parte del Gruppo Progetto Benessere Italia, Holding controllata da MayMat S.r.l. e partecipata da B.F. S.p.A. società quotata sul Mercato Telematico Azionario italiano.