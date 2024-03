Gruppo libroterapia albi illustrati e poesia

Se ti senti spesso non all'altezza delle situazioni...

Se ti capita di non ritenerti mai abbastanza...

Se pensi sempre che gli altri possano riuscire più di te....

Se fai fatica a riconoscere il tuo valore e i tuoi successi...

E se tutto questo, a cascata, genera emozioni di insoddisfazione, tristezza, ricerca di perfezione o anche paura ad esternare ciò che provi...

"NON SONO ALL'ALTEZZA. MA DI CHI?"



Un nuovo percorso in gruppo. 5 incontri insieme, accompagnati da immagini, parole e alcuni albi illustrati (uno per ogni incontro) cercando di mettere in circolo i nostri vissuti e le nostre emozioni, in uno spazio aperto all'ascolto e alla condivisione.

Mercoledì 23 Aprile, 7 e 21 Maggio, 4 e 11 Giugno, dalle 18.30 alle 20, presso lo Studio di Psicologia "I Passi della Mente" in via de Gasperi 2/a a Senago.



Se interessati, per iscrizioni e altre info scrivete a ipassidellamente@gmail.com o al 3403730495