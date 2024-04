Decimo festival internazionale dei depuratori

Arte da mangiare mangiare Arte e MAF – Museo Acqua Franca

10° FESTIVAL INTERNAZIONALE DEI DEPURATORI



10 - 11 maggio 2023

Depuratore di Milano Nosedo,

via S. Dionigi 90, Milano



“Dal fango, la CENERE: Artisti custodi del focolare della città”



Il noto appuntamento internazionale fra arte e scienza ideato da Arte da mangiare mangiare Arte si terrà venerdì 10 e sabato 11 maggio presso il Depuratore di Milano Nosedo.



Il tema di questa edizione “Dal fango, la CENERE: Artisti custodi del focolare della città” si riallaccia a quella dello scorso anno e la rafforza arricchendola di nuove indagini creative.



La giornata di venerdì 10 maggio sarà dedicata ai parchi d’arte, con un intervento istituzionale al mattino alle ore 10.00 che inaugurerà il Festival e le sue mostre con la partecipazione di rappresentanti del Comune di Milano e della Regione Lombardia.

Inaugurazione del Festival con i saluti istituzionali di: Simone Dragone, Presidente di MM Spa; Francesco Mascolo, Amministratore Delegato MM Spa; Andrea Aliscioni, Direttore del Servizio Idrico Integrato MM Spa; Francesca Caruso, Assessora alla Cultura di Regione Lombardia; Gianluca Comazzi, Assessore al Territorio e Sistemi Verdi di Regione Lombardia; Elena Grandi, Assessora all’Ambiente e Verde del Comune di Milano; Tommaso Sacchi, Assessore alla Cultura del Comune di Milano; Diana De Marchi, Presidente della Commissione Pari Opportunità e Diritti Civili del Comune di Milano e Consigliera delegata al lavoro e politiche sociali della città metropolitana di Milano; Luca Costamagna, Presidente della Commissione Cultura del Comune di Milano; Natale Carapellese, Presidente Municipio 5; Luisa Maria Gerosa, Assessora alle Politiche Sociali, Educazione e Istruzione, Cultura e Biblioteche, Politiche della salute del Municipio 5; Caterina Misiti, Presidente Commissione Cultura del Municipio 5; Vincenzo de Vera, Presidente Arte da mangiare mangiare Arte e del MAF -Museo Acqua Franca; Ornella Piluso, Fondatrice e Direttore artistico di Arte da mangiare mangiare Arte e del MAF -Museo Acqua Franca; Monica Scardecchia, Curatrice di Arte da mangiare mangiare Arte e del MAF-Museo Acqua Franca.



A seguire l’incontro “PARCHI D’ARTE fra progettualità di arte pubblica e sperimentazione artistica”, con la partecipazione dei rappresentanti di alcuni parchi d’arte italiani e sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo: Alessandro Oldani in rappresentanza dell’Ufficio Arte Pubblica del Comune di Milano.



Il pomeriggio dalle ore 14.00 sarà possibile visitare le installazioni e partecipare alle performance sul tema “Dal fango, la CENERE: Artisti custodi del focolare della città”. Fra queste si segnalano: “DIMENTICATI DI TE” di Alex Sala.



Come di consueto anche quest’anno si terrà l’incontro d’arte con il tema “La CENERE fra simbolo, arte e materia”.

Fra i relatori presenti:

Ornella Piluso, Direttore Artistico del MAF – Museo Acqua Franca; Monica Scardecchia, Curatrice dell’Associazione Arte da mangiare mangiare Arte e MAF-Museo Acqua Franca; Maria Fratelli, storica dell’Arte e Dirigente del Servizio Progetti Speciali e Fabbrica del Vapore del?Comune di Milano; Gaetano Delli Santi, poeta, scrittore e critico; Giuseppe Oreste Pozzi, Psicanalista; Maria Olga Caterina Greco, critica e storica dell’arte; ANFUS Associazione Nazionale di Fumisti e Spazzacamini.



L’incontro sarà coordinato da Vincenzo de Vera, Presidente di Arte da mangiare mangiare Arte e del MAF - Museo Acqua Franca.



Il Festival Internazionale dei Depuratori nasce nel 2015 da un progetto di Ornella Piluso, fondatrice e direttore artistico dell’Associazione culturale e Movimento di pensiero Arte da mangiare mangiare Arte. La manifestazione si propone di presentare i Depuratori come luoghi emblematici di una nuova coscienza e prospettiva, necessarie per guardare alle sfide attuali in campo ambientale e sociale con sguardo e mente “depurati”. Il veicolo scelto per attuare questa depurazione di sguardo è il linguaggio universale dell'arte e della cultura, che riesce a raggiungere il cuore di questi temi e a sensibilizzare il pubblico. I depuratori sono la Cattedrali della natura come li definisce Ornella Piluso.



Il Festival si configura dunque come un momento di confronto sulle più urgenti tematiche ambientali - come quelle della depurazione, del risparmio energetico, dell’economia circolare e del benessere universale - affrontate attraverso una chiave ludica e multidisciplinare.

Un approccio nuovo per scoprire l’eccellenza tecnologica del ciclo idrico della città gestito da MM Spa attraverso il linguaggio dell’arte con gli artisti del MAF – Museo Acqua Franca.



Per INFO e PRENOTAZIONE DELLE VISITE

www.artedamangiare.it

www.centraleacquamilano.it



INFO:

Festival Internazionale dei Depuratori e MAF sono format ideati e depositati da Ornella Piluso per Arte da mangiare mangiare Arte.



Curatore d’arte: Monica Scardecchia