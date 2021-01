100 anni dalla firma costitutiva dell'opera cardinal ferrari storico centro d'accoglienza milanese

24 gennaio 1921 – 24 gennaio 2021

100 ANNI FA LA FIRMA DELL’ATTO COSTITUTIVO

DELL’OPERA CARDINAL FERRARI A MILANO



Una storia di accoglienza e di cura degli ultimi



Da aprile le celebrazioni di un anniversario importante per Milano



Sono le ore 15 del 24 gennaio del 1921. Nella sede dell’Arcivescovado di Milano, sono riuniti per la prima volta promotori, fondatori e benefattori dell’Opera.

Con Don Giovanni Rossi, segretario del Cardinal Carlo Andrea Ferrari, ci sono oltre 30 tra le famiglie più influenti e importanti di Milano, pronte a firmare l’Atto Costitutivo dell’Opera Cardinal Ferrari. Che, pochi mesi dopo, nell’estate, divenne realtà. Nacque nel pieno di un drammatico dopoguerra, segnato da gravi crisi sociali, sanitarie (allora l’influenza chiamata Spagnola fece 30 milioni di morti nel mondo) tanta miseria e tante proteste, a volte violente, che segneranno poi la storia. Fu in quegli anni che il Cardinal Ferrari trovò e coinvolse l’alta società milanese in una vera e propria campagna di raccolta fondi, per dare vita a quella che, da allora, è e sarà la casa dei più bisognosi, gli ultimi.

Un anniversario importante che arriva, oggi, in uno dei momenti più difficili della storia recente, con un’emergenza che non è più solo sanitaria, ma drammaticamente economica e sociale, quasi a volerci ricordare perché nacque Opera e perché è un pezzo importante della storia e del quotidiano di questa città.



Nell’attesa delle celebrazioni per il centenario, che dalla primavera ci vedrà impegnati in importanti eventi, il nostro impegno resta altissimo, per venire incontro alle richieste di aiuto che ogni giorno arrivano: già in questi primi giorni dell’anno sono più di 200 le famiglie che assistiamo, quasi 450 persone, con molti minori. Nuove e vecchie povertà, disagi e bisogni, che in Opera Cardinal Ferrari trovano, ieri come oggi, risposte concrete e l’accoglienza di una casa.



Per informazioni:

Anna Fabbricotti

393 0029587

a.fabbricotti@operacardinalferrari.it