1000 partecipanti alla staisano! run, la corsa dell’università degli studi di milano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

MILANO – In migliaia per un compleanno speciale, lungo un secolo. Oggi all’Idroscalo di Milano si è svolta la StaiSano! RUN, una festa e un evento podistico ideati dall’Università degli Studi di Milano che in questo 2024 festeggia i 100 anni dell’Ateneo. La StaiSano! RUN si colloca all’interno del progetto “StaiSano! Obiettivo 100 anni”, voluto e ideato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano, in collaborazione con la Scuola di Scienze Motorie e supportata da istituzioni cittadine, terzo settore e aziende che credono nell’importanza di ‘vivere 100 anni in salute’. I partecipanti hanno potuto scegliere se camminare o correre un giro dell’Idroscalo (6,2km) oppure due giri (12,4km), per questa corsa inclusiva, educativa e fortemente sostenibile che ha come primario obiettivo promuovere stili di vita di sempre più salutari per ognuno. Taglio del nastro per il via ufficiale alle 10.30 da parte del Rettore Prof. Elio Franzini insieme alla Vicesindaco del Comune di Milano Anna Scavuzzo e premiazioni ufficiali ai più veloci per le due distanze, al gruppo più numeroso, al dipartimento, alla facoltà e alla direzione amministrativa più rappresentati, da parte della Rettrice eletta Prof.ssa Marina Brambilla insieme al team organizzativo della StaiSano! RUN. Così all’unisono il Rettore Prof. Elio Franzini e la Rettrice eletta Prof.ssa Marina Brambilla: “Siamo molto orgogliosi della risposta del pubblico a questa iniziativa che ha messo a disposizione della salute dei cittadini le risorse in termini di competenze scientifiche e di cura della Facoltà di Medicina e chirurgia e della Scuola di Scienze Motorie del nostro Ateneo. Una giornata gioiosa per ricordare il valore pubblico dei 100 anni della Statale”. Il pensiero del Vicesindaco del Comune di Milano Anna Scavuzzo: “Una bellissima giornata in un luogo che amiamo come l’Idroscalo per festeggiare i 100 anni dell’Università degli Studi di Milano insieme a professori, ricercatori, studentesse e studenti ma anche a tutti coloro che insieme, grazie a questo ateneo, possono vivere una giornata dove lo sport e la salute sono al centro, un bel messaggio per tutti”. LA FESTA – Il progetto “StaiSano! Obiettivo 100 anni” con StaiSano! RUN, ha vissuto anche l’energia e l’importanza del villaggio della salute che ha ospitato diversi stand con attività per tutte le età, bambini inclusi, gestite dai docenti dell’Università oltre che da varie associazioni e istituzioni, con l’obiettivo di aprirsi alla comunità e accogliere i cittadini e i giovani che vogliano conoscere l’offertaformativa dell’Ateneo. Grazie a Esselunga, main sponsor del progetto, presente anche Matteo Piano leader storico della Nazionale di pallavolo argento olimpico a Rio 2016, pensatore libero dello sport italiano e grande protagonista in campo con la PowervolleyMilano, con cui ha appena conquistato uno storico accesso alla Champions League. “Siamo estremamente soddisfatti della partecipazione a questa iniziativa sia da parte della popolazione universitaria che del territorio. Un ringraziamento a chi con noi ha affrontato questa sfida” il commento all’evento dei coordinatori, dott.ssa Gaia Pellegrini, la prof.ssa Claudia Dellavia, la dott.ssa Daniela Carmagnola, la prof.ssa Chiara Mandò e il prof. Matteo Bonato.