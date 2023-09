118° edizione ARTE in via BAGUTTA, classico appuntamento in via Bagutta e Baguttino che si svolge 2 volte all'anno fin dal 1964 ad oggi.

Oltre 60 artisti selezionati che espongono varie opere (olio, acrilico, grafica, ceramica , riciclo...) con diversi appuntamenti nel contesto dell'evento. VIENI, VOTA e VINCI potrete dare un vostro giudizio alle opere esposte e consegnando la scheda riceverete il "calendario 2024" del gruppo Bagutta (salvo esaurimento) Momento LIVECLIK con le modelle di Roberto Gandoli. Domenica Reading Poetico curato da Annitta Di Mineo della sez. di letteratura del Gruppo Bagutta, che dire, non potete mancare!