Canzoni & risate: lo spettacolo benefico

L’Associazione “Centro Dino Ferrari” ETS rinnova l’appuntamento con il divertimento e la solidarietà in occasione dello spettacolo “Canzoni & Risate”: una serata di charity all’insegna del buonumore che andrà in scena lunedì 13 novembre ore 20.30 al Teatro Manzoni di Milano, il cui ricavato sarà devoluto in favore della ricerca scientifica, per combattere le malattie neuromuscolari, neurodegenerative e cerebrovascolari.



Una soirée che coniuga beneficenza e buonumore, che vedrà alternarsi sul palcoscenico del Teatro Manzoni Valentina Persia, Ernesto Maria Ponte e Clelia Cucco, Leslie Sackey e Rudy Smaila, tutti riuniti per sostenere una causa importante, come la ricerca scientifica.



L'appuntamento sarà reso coinvolgente grazie anche alla brillante conduzione di Alba Parietti e Roberto Rasia, che illustreranno agli ospiti le finalità della serata e i progetti dell’Associazione. La Direzione Artistica è affidata a Titti Colonnello.



I biglietti – con donazioni a partire da 30€ - si possono prenotare contattando il numero 02 55189006, inviando un messaggio whatsapp al 388 6254465 o scrivendo una mail a eventi@centrodinoferrari.com



La serata si inserisce nell’ambito delle iniziative a scopo benefico che l’Associazione “Centro Dino Ferrari” ETS organizza durante tutto il corso dell’anno. L’obiettivo, infatti, è davvero ambizioso: raccogliere i fondi necessari per l’acquisto di un microscopio elettronico all’avanguardia, che permetta di studiare le complesse strutture interne delle cellule, utilizzando un fascio di elettroni che le attraversa, ingrandendole fino a 100 mila volte. Questa nuova apparecchiatura permetterà di analizzare i tessuti di piccoli e grandi pazienti affetti da gravi malattie genetiche, fornendo informazioni determinanti per la ricerca scientifica, così da riuscire in tempi sempre più rapidi a garantire una più accurata e precoce diagnosi.



L'evento nasce grazie all’ospitalità del Teatro Manzoni ed è stato organizzato con il supporto dei due main sponsor Dompé farmaceutici e Taroni, dello sponsor Coeclerici, dello sponsor tecnico Grand Hotel Et De Milan e dei media partner Lamp e l’agenzia di comunicazione Melismelis. Tutti hanno investito le loro energie per sostenere la ricerca scientifica del “Centro Dino Ferrari” per la diagnosi e la terapia delle malattie neuromuscolari, neurodegenerative e cerebrovascolari.