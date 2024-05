Tutto ormai è pronto per la 18° Festa dello Sport organizzata dall'oratorio di Bornago in collaborazione con Asd-Aps Oratorio di Bornago.

L'edizione di quest'anno parte sabato 25 maggio con un evento clou: una 12 ore di pallavolo e spritz! Le 24 squadre sono pronte, stanno ultimando gli allenamenti per contendersi il titolo di prima squadra vincitrice del torneo di green volley "Spritz volley". La serata vedrà esibirsi la band "Con un deca", tributo ai mitici 883, uno spettacolo che ci farà rivivere i gloriosi anni '90.

Sul palco, nel corso delle serate, si alterneranno la Rufus Band, la band più trasformista che ci sia, F.A.I.M. e Paracadute, giovani talenti che cavalcheranno per la prima volta il palco delle grandi serate e comici di Zelig e Colorado, che ci faranno ridere a più non posso.



Il tutto accompagnato da ottima cucina e sport: calcio, pallavolo e equitazione.