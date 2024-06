Filodrammatici, due spettacoli in inglese

Filodrammatici: con il patrocinio del Comune, English Theatre Milan presenta nella stessa giornata due spettacoli, in inglese:



The Tempest in Milan (ore 18:30; dur. 90’), adattamento della celebre tragi-commedia shakespeariana realizzato di Maggie Rose

Loving the Enemy (ore 20:30; dur. 55’), la storia di un soldato scozzese di origine italiana che durante la seconda guerra mondiale viene assegnato a compiti amministrativi nel dubbio che al fronte possa tradire.





The Tempest n Milan è un tipico Workshow (workshop+show), ossia la messa in scena di una produzione originale come risultato del laboratorio teatrale (Ott.23-Mag.24), cui ha partecipato un cast composto da 12 attori tra professionisti e praticanti del workshop.



La mano sicura dell’adattatrice e regista Maggie Rose, insieme all'aiuto regista Melissa Marino e alla direttrice del Youth Chorus of Milan, Amy Barton, porta alla luce in quest’opera due nuclei cospicui ma poco riconosciuti: il legame con Milano, descritta come superpotente città-stato del primo Cinquecento in cui si intrecciano intrighi e perfide manovre di potere. L’altro nucleo è il romanzo di formazione ante-litteram degli adolescenti Miranda e Ferdinando: i quali, pur avvolti nel vortice (”la tempesta”) di eventi naturali e di passioni umane, nell’incontro e nello scambio reciproco lottano per individuare la propria vocazione di vita. La presenza di due giovanissimi praticanti come Daria Popa e Eugenio Scotti aggiunge alla recitazione freschezza e spontaneità.



Particolarmente interessanti le interpretazioni dei professionisti: oltre a dirigere il coro e cantare, l’americana Amy Barton è Prospero (Prospera!) duca di Milano; l’irlandese Hugo McCafferty interpreta un Alonso re di Napoli visibilmente tormentato ; l’aereo spiritello Ariele è splendidamente portato in scena dall’anglitaliana Giulia Sarah Gibbon: che recita e vola in alate acrobazie; Tommaso Bavestrelli ci offre un poliedrico Calibano che alterna scatti di ferocia e maledizioni con espressioni di fragilità e di lirismo.



Adattamento e regia: Maggie Rose



Assistente regista: Melissa Marino



Collaborazione musicale diretta da Amy Barton, direttrice del Youth Chorus of Milan e soprano di The Milan Singers



Cast: Tommaso Bavestrelli (Caliban), Amy Barton (Prospero), Manfredi Costa (Gonzalo), Giulia Gibbon (Ariel), Verlie Anne Jones (Trinculo), Hugo McCafferty (Alonso), Melissa Marino (Stephano), Shila Pakbaz (Antonio), Daria Popa (Miranda), Manuel Rezkalla (Sebastian), Eugenio Scotti Camuzzi (Ferdinand).



The YCM Chromatics: Livia Boubeaud, Elisa Cullmann, Clara Dacrema



Design del Banchetto: Beatrice Di Vincenzo, Margherita Magnoni, Matilde Paganini, Martina Toia (Scuola di Scenografia, Accademia di Brera)



Fondale del banchetto: Betta Marzorati



Maestro di scherma: Manuel Rezkalla



Locandina: Claudia Moltrasio



Fotografia: Elena Clara Savino; James and Liz Willetts; Matteo Zavattoni



Assistente alle scene e contributo all’adattamento: Julia DiBona



Produttore: Sal Cabras



Loving The Enemy è il secondo appuntamento della serata del 19 giugno ai Filodrammatici: il giovane Hugo Ricci, britannico, nato a Glasgow da genitori italiani, allo scoppio della guerra si arruola per partecipare alla lotta contro la Germania nazista. È tuttavia circondato da un alone di sospetto: i suoi superiori temono che, inviato sul fronte italiano, possa tradire l’impero britannico. La domanda frequente da parte degli ufficiali è: “Quale è la tua patria?” e benché Hugo risponda volitivamente “Io sono British”, per anni interi è tenuto sotto speciale controllo, e comunque assegnato a compiti non-combattenti: addestramento di nuove reclute (“Fai in modo che non marcino come una fila di anatre!”); confezionamento di carne in scatola; guardia e insegnante di storia per prigionieri tedeschi (“La gloria dell’Impero britannico…”). Ma per un giovane intelligente e attento anche il rapporto con i POWs (prisoners of war) è occasione di crescita morale e – grazie alla comune conoscenza della poesia dello scozzese Burns con uno di loro – di fratellanza e speranza di pace.



Come in una favola a lietissimo fine (della guerra), al Concerto della Vittoria, il 1° maggio 1945, i prigionieri cantano o ballano insieme ai Tommies – mentre dal fondo della sala spunta “la belissima Mhairi”.



Autrice della pièce, insieme a Lorenzo Novani – è Hilda De Felice, glaswegian con antenati laziali . Protagonista è invece lo stesso Novani.



Loving the Enemy è stato presentato al Fringe di Edimburgo 2023, riscuotendo un ottimo esito di pubblico e di critica.



Lo spettacolo potrà essere seguito anche dal pubblico che padroneggia poco l’inglese grazie alla proiezione dei sovratitoli italiani.



Al termine di Loving the Enemy, il pubblico potrà porre domande a Hilda De Felice e a Lorenzo Novani.



Donazione di 10€ (The Tempest in Milan) e 15€ (Loving the Enemy); 20€ per entrambi gli spettacoli.



Per i soci di English Theatre Milan (8€/ 12€ / 15€) e per gli studenti (5€ / 8€ / 10 €)



La messa in scena di The Tempest in Milan e di Loving the Enemy è resa possibile dai contributi dei membri dell’Associazione Culturale English Theatre Milan, fondata nel 2019.