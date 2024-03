Sabato 6 aprile, presso il centro culturale Click Art di via Dall'Occo 1 a Cormano, a partire dalle 17.30, inaugurazione della 8° edizione della Collettiva “20 x 20 = 400 emozioni”.



La Mostra, curata da Luigi Profeta e presentata da Paolo Avanzi, si protrarrà fino al 20 aprile 2024



Le opere esposte saranno tutte rigorosamente 20x20 cm e comprenderanno ogni espressione di arte visiva dalla fotografia alla pittura, dalla grafica alla digital art.



Come suggerisce il titolo “20x20 = 400 emozioni” si intende dare spazio alla creatività dell’artista, sia pure in una piccola dimensione cm 20 x 20.

Il che non significa che ne risulti limitato il valore dell’opera. D’altra parte lo sforzo dell’artista è proprio quello di far emergere anche nel piccolo la propria personalità e identità. Cosa non facile se pensiamo che un’opera di grandi dimensioni ha un impatto visivo maggiore. Ma il talento di un artista si misura anche nella sua capacità di rendersi riconoscibile nelle “piccole cose”, nei dettagli che possono sfuggire all’occhio meno attento. E non tutti ci riescono. Realizzare in modo eccellente certi dettagli può essere anche più impegnativo di tanti progetti grandiosi. La sfida è dunque quella di lasciare il segno nelle forme espressive che di solito vengono snobbate perché ingiustamente ritenute di poco pregio. Mentre sappiamo benissimo che un artista è tale nelle grandi come nelle piccole dimensioni. E l’emozione che può suscitare un’opera “piccola” non è certo inferiore a quella di una maggiore, se il contenuto dell’opera è valido e accattivante. Il pregio di questa mostra, giunta alla settima edizione, è di coinvolgere il massimo numero di artisti offrendo un campione non esaustivo ma certamente significativo dell’arte contemporanea nelle sue varie declinazioni, stimolando il pubblico ad un rapporto privo di timore reverenziale con l’arte stessa, dove protagonista è l’emozione nel rapporto dialettico con il pubblico stesso.



Non dimentichiamo infine l’accessibilità, considerando anche il periodo, proprio prima del Natale, anche in termini economici, di queste opere che essendo di piccolo formato potranno essere vendute a prezzi contenuti. Un motivo in più per acquistare un’opera d’arte che non solo è un grandioso regalo, ma che saprà regalare emozioni importanti in chi lo riceve. Il che è avvenuto nelle precedenti edizioni, con soddisfazione da parte degli artisti che hanno potuto ricavare anche un non trascurabile successo economico.



Dopo l’inaugurazione, sabato 6 aprile, seguirà un incontro dibattito con gli artisti presenti e quindi il buffet.



Il giorno 20 aprile, si terrà il finissage con saluti e aperitivo



Centro Culturale Click Art



Via Dall'Occo 1, Cormano



per maggiori info:



tel. 0266301491 cell. 3400630560



e-mail c.culturaleclickart@gmail.com



https://www.facebook.com/www.clickart



https://www.movimentopsicoavanguardia.it



https://galleryclickart.wixsite.com/luigiprofeta